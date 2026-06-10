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La CNTE mantiene huelga y protestas en Oaxaca y CDMX

El movimiento magisterial exige la abrogación de reformas al ISSSTE y al IMSS, además de rechazar declaraciones oficiales

Por El Universal

Junio 10, 2026 10:53 a.m.
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La CNTE mantiene huelga y protestas en Oaxaca y CDMX
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      En la víspera de la inauguración del Mundial de Fútbol 2026, la Sección 22 del SNTE y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) acordaron mantener la huelga nacional y las diversas acciones de protesta tanto en la ciudad de Oaxaca como en la Ciudad de México, y en otras entidades del país.

      Y condenaron las declaraciones de la presidenta de la república, Claudia Sheinbaum Pardo, en las que relaciona al movimiento magisterial con la "derecha recalcitrante".

      Ayer martes, además, la CNTE sumó a su pliego de demandas centrales las exigencias de otros movimientos sindicales y sociales en el país, tras la realización del "Foro solidario entre luchas y huelgas activas".

      Como resultado de este foro, exigen la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007 y la abrogación a la reforma al IMSS de 1997 que afectó a todos los afiliados al seguro social, para obtener condiciones favorables para las jubilaciones dignas y echar abajo el sistema de cuentas individuales que fortalece a las Afores.

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      "Hoy ratificamos que en esta jornada todos los esfuerzos, todas las voluntades suman y demostramos en esta última movilización, la capacidad que tiene la Coordinadora. Llevamos nuevamente a insistir que tiene que responder este gobierno por las demandas que han sostenido todo este tempo".

      "Pero también vamos que este 11 de junio no será solamente coyuntural, sino será la posibilidad de sumar a muchos otros que ven, que encuentran, que nos solicitan a la CNTE, que sirvamos de ese gran paraguas para el movimiento social se fortalezca", señalaron los dirigentes de la Coordinadora al término de la asamblea nacional representativa la madrugada de hoy.

      El gremio magisterial, además, mantiene su exigencia de abrogar las reformas educativas aprobadas en los sexenios de Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador.

      "La CNTE ha dado muestras que es posible caminar en unidad, que el enemigo está afuera de este recinto y fuera de nuestros procesos de discusión. A veces es complejo ponernos de acuerdo, pero consideramos que durante todos estos años, nuestra CNTE ha sobrevivido, pero también ha avanzado con base en sus principios, en su estructura, en su funcionamiento, en la aportación de cada uno de sus militantes y en la posibilidad de ir construyendo un gran movimiento que ha enfrentado gobiernos distintos y que ha salido avante", expresaron los dirigentes.

      En Oaxaca, la secretaria general de la Sección 22 del SNTE, Yenny Aracely Pérez Martínez, exhortó a las bases magisteriales a estar atentos del llamado que realiza la Secretaría de Gobernación (Segob).

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