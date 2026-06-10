Vicealmirante Farías Laguna rechaza acusaciones por "huachicol"

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

El vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna afirmó que lleva nueve meses preso en el penal del Altiplano, acusado de un delito que no cometió y de un entramado que es imposible que pudiera llevar a cabo.

A propósito del Día de la Marina, que se celebró el 1 de junio, el sobrino político del exsecretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, envió una nueva carta a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y al secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, en la que aseguró que él y su hermano Fernando Farías, detenido en Argentina, son víctimas de una narrativa pública en la que se le hace ver como los únicos culpables del caso de la red de "huachicol" fiscal en las aduanas.

En el que, aseguró, "hubo personas que sí se beneficiaron, pero a mí se me señala convenientemente como culpable de manera anticipada, sin respetar la presunción de inocencia como trato procesal".

"Se me señala como culpable, cerrando los ojos para no ver quién de entre sus compañeros de partido están los verdaderos culpables y responsables", indicó.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Desde el penal del Altiplano, donde se encuentra desde septiembre del año pasado, el vicealmirante señaló que la Marina está siendo utilizada para "sostener silencios, ocultar información, culpar a otras personas y negar elementos fundamentales para ejercer una defensa adecuada".

LEA TAMBIÉN Alista FGR solicitud de extradición de contralmirante Fernando Farías Es señalado como líder de una red de huachicol fiscal en aduanas marítimas

Reveló que pese a que se está a unos días de que concluya la ampliación del plazo de investigación complementaria, la Fiscalía General de la República (FGR) sigue sin entregarle la totalidad de tomos, anexos, información técnica que integran la carpeta de investigación.

"Tampoco se me ha permitido el acceso completo a peritajes y elementos técnicos que resultan fundamentales, la Secretaría de Marina pretende reservar información clave bajo argumentos de 'seguridad nacional', aun cuando esa información puede demostrar mi inocencia".

"No pido privilegios, respetuosamente como ciudadano mexicano y como militar. Exijo derechos", dijo.

Reiteró que no está privado de su libertad por haber traicionado a la patria, sus valores, ni a su tradición militar.

"No me encuentro privado de mi libertad por haber traicionado a mi patria, tampoco por haber traicionado mis valores, ni a mi tradición militar. Me encuentro vinculado a proceso porque se me inculpó con un video anónimo de YouTube, esa es la prueba con la que se me inició el proceso legal y se me sigue negando el acceso pleno a mi propia defensa, se oculta información esencial mientras se construye una narrativa pública, donde tanto yo como mi hermano seamos los únicos culpables de un entramado en el cual hubo personas que sí se beneficiaron, pero a mí se me señala convenientemente como culpable de manera anticipada, sin respetar la presunción de inocencia como trato procesal. Se me señala como culpable, cerrando los ojos para no ver quién de entre sus compañeros de partido están los verdaderos culpables y responsables", refirió.

Y añadió: "He visto el cómo durante meses se ha intentado instalar una narrativa donde algunos somos presentados como culpables antes de ser escuchados, pero también he visto el cómo poco a poco comienzan a surgir preguntas y señalamientos que antes nadie quería formular, porque la verdad siempre termina abriéndose paso y triunfando".