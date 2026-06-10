Devuelven balón decorativo robado en Rey Parrillero
El restaurante informó que la pelota mundialista ya fue entregada tras la difusión del caso en redes sociales
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El balón decorativo que había sido robado de la sucursal Lomas de Rey Parrillero fue devuelto, informó el propio restaurante a través de una actualización difundida en redes sociales.
El caso se dio a conocer luego de que la administración del establecimiento denunciara el robo de una pelota gigante colocada con motivo del Mundial 2026. En el video difundido se observaba a un hombre que subía el balón a una camioneta gris y se retiraba del lugar.
Tras la difusión del hecho, el restaurante agradeció el apoyo de la comunidad y confirmó que la pelota fue entregada nuevamente.
"Más allá del objeto, esto nos recuerda que seguimos siendo más los que cuidamos, respetamos y construimos juntos", señaló la sucursal.
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El establecimiento indicó que el balón volverá a su lugar para que familias, niños y visitantes puedan seguir utilizándolo como parte de la ambientación mundialista.
Roban balón decorativo de un restaurante
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