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Devuelven balón decorativo robado en Rey Parrillero

El restaurante informó que la pelota mundialista ya fue entregada tras la difusión del caso en redes sociales

Por Redacción

Junio 10, 2026 08:52 a.m.
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Devuelven balón decorativo robado en Rey Parrillero
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      El balón decorativo que había sido robado de la sucursal Lomas de Rey Parrillero fue devuelto, informó el propio restaurante a través de una actualización difundida en redes sociales.

      El caso se dio a conocer luego de que la administración del establecimiento denunciara el robo de una pelota gigante colocada con motivo del Mundial 2026. En el video difundido se observaba a un hombre que subía el balón a una camioneta gris y se retiraba del lugar.

      Tras la difusión del hecho, el restaurante agradeció el apoyo de la comunidad y confirmó que la pelota fue entregada nuevamente.

      "Más allá del objeto, esto nos recuerda que seguimos siendo más los que cuidamos, respetamos y construimos juntos", señaló la sucursal.

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      El establecimiento indicó que el balón volverá a su lugar para que familias, niños y visitantes puedan seguir utilizándolo como parte de la ambientación mundialista.

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