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AICM pide a viajeros anticipar llegadas ante protestas de CNTE

CNTE podría movilizarse hacia el aeropuerto, por lo que el AICM pide precaución a viajeros.

Por El Universal

Junio 10, 2026 10:51 a.m.
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AICM pide a viajeros anticipar llegadas ante protestas de CNTE
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      El Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM) sugirió a los viajeros que tienen programado un vuelo para este día, que anticipen su llegada a la terminal aérea debido a que se espera la presencia de manifestaciones en los alrededores.

      A través de redes sociales, informó que como medida de seguridad, solo se permitirá el acceso a los pasajeros con pase de abordar y a los acompañantes que sea estrictamente necesario.

      Ante la posible presencia de manifestantes en los alrededores de la terminal aérea capitalina, que afectarían el arribo de usuarios a las terminales, el AICM recomendó tomar precauciones y llegar con suficiente anticipación al aeropuerto.

      CNTE y posible movilización hacia el aeropuerto

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      Este miércoles, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) indicó que, dependiendo de los acuerdos alcanzados en la mesa de diálogo con la Secretaría de Gobernación (Segob), los manifestantes definirán si realizan una movilización hacia el aeropuerto.

      Reapertura de rampa en Terminal 2 tras mantenimiento

      Por otra parte, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México dio a conocer que ya fue reabierta la rampa de acceso a la planta alta de la Terminal 2, luego de los trabajos de reforzamiento integral de la estructura en el lugar que resultó dañado el domingo pasado durante trabajos de mantenimiento.

      La zona afectada fue reabierta a la circulación desde las primeras horas de esta mañana informó el AICM a través de un comunicado, donde también refirió que se hace la "inspección de las demás rampas para verificar su situación y tomar acciones inmediatas en las que se requiera".

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