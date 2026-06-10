"Canción de Venegas, dedicada a niñas futbolistas"

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Ante las críticas y memes por la interpretación de "La Niña Futbolista" por Julieta Venegas presentada en la mañanera del 29 de mayo pasado, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aclaró que nunca pretendió ser la canción oficial para la Copa Mundial de Fútbol 2026, como señalan usuarios de redes sociales.

"Por cierto, aclaro, la canción de Julieta Venegas nunca pretendió ser la canción oficial del Mundial. Obviamente está dedicada, obviamente a las niñas que juegan fútbol. Y la pusimos ese día, porque regalamos los boletos a las niñas, a las jóvenes que ganaron el concurso de las dominadas para tener los boletos del Mundial", precisó durante la conferencia de este miércoles 10 de junio.

El 29 de mayo, la joven Yolett Cervantes Cuaquehua, de 21 años de edad y proveniente de Veracruz, resultó la ganadora del boleto de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para la inauguración del Mundial. En Palacio Nacional, la originaria de El Carril Tlaquilpa, Veracruz, recibió el boleto 001 para asistir a la inauguración en el Estadio Ciudad de México, en representación de la titular del Ejecutivo federal.

Esa mañana, la mandataria federal presentó el cover de Julieta Venegas de la canción "La Niña Futbolista" de la banda Los Patita de Perro, sin embargo, dicho lanzamiento generó críticas a la cantante, pues usuarios señalan que "politizó" su música, tendiendo a una perspectiva feminista de lo que ocurre en el deporte de México.

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Ante las respuestas negativas, se desactivaron los comentarios del video oficial, que señalan que la canción que "impuso" el gobierno de Claudia Sheinbaum no tiene nada que ver con la vibra mundialista, el apoyo a la Selección Mexicana o con el recibimiento a equipos extranjeros o turistas.

"¿Aquí comienza la fila para criticar?", "entré a criticar la canción del mundial y, me llevé la gran sorpresa de que, aquí estamos todos", "ni la selección nos ha decepcionado tanto, como tú con esta canción del Mundial", se leen críticas en redes sociales.