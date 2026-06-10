logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

EMOCIONADO DE RECIBIR LA COMUNIÓN

Fotogalería

EMOCIONADO DE RECIBIR LA COMUNIÓN

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Choque y volcadura bajo el puente Gálvez (fotos)

En el accidente se vieron involucrados cuatro vehículos

Por Redacción

Junio 10, 2026 09:38 a.m.
A
Fotos: Teodoro Blanco/Pulso

Fotos: Teodoro Blanco/Pulso

¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Cuatro vehículos estuvieron involucrados en un choque y volcadura abajo del puente Gálvez y la carretera 57. Los conductores solo presentaron golpes leves que no ameritaron traslado.

      El reporte se recibió cerca de las 08:00 de la mañana del miércoles.

      Una camioneta Chevrolet caja seca impactó por alcance a un automóvil Nissan y fue proyectada contra una camioneta Toyota blanca de transporte de personal.

      El conductor de la camioneta Chevrolet, en un intento de retirar el vehículo del lugar, chocó de costado con una camioneta Ford negra.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      En el sitio, la camioneta Chevrolet se volcó y la camioneta negra chocó contra la columna del puente Gálvez.

      Fotos: Teodoro Blanco/Pulso 

      Peritos de la SSPC municipal tomaron conocimiento del accidente para realizar las diligencias correspondientes.

      Los agentes municipales confirmaron que no hubo necesidad de traslado hospitalario, debido a que los conductores solo sufrieron golpes leves.

      LEA TAMBIÉN

      Enésimo decomiso de "cristal" en Centro de Abastos

      El presunto distribuidor huyó dejando 72 dosis de la droga en la calle Legumbres y José de Gálvez

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Choque y volcadura bajo el puente Gálvez (fotos)
      Choque y volcadura bajo el puente Gálvez (fotos)

      Choque y volcadura bajo el puente Gálvez (fotos)

      SLP

      Redacción

      En el accidente se vieron involucrados cuatro vehículos

      Devuelven balón decorativo robado en Rey Parrillero
      Devuelven balón decorativo robado en Rey Parrillero

      Devuelven balón decorativo robado en Rey Parrillero

      SLP

      Redacción

      El restaurante informó que la pelota mundialista ya fue entregada tras la difusión del caso en redes sociales

      Padre aclara caso de menor tras accidente en Sierra Leona
      Padre aclara caso de menor tras accidente en Sierra Leona

      Padre aclara caso de menor tras accidente en Sierra Leona

      SLP

      Redacción

      Una publicación en redes sociales denunció una presunta sustracción; el padre asegura que acudió por la niña tras enterarse del percance vial

      Carga vehicular se concentra en Carretera 57 y Salvador Nava
      Carga vehicular se concentra en Carretera 57 y Salvador Nava

      Carga vehicular se concentra en Carretera 57 y Salvador Nava

      SLP

      Redacción

      Autoridades reportan mayor aforo en los principales accesos de la capital durante la mañana de este miércoles