Choque y volcadura bajo el puente Gálvez (fotos)
En el accidente se vieron involucrados cuatro vehículos
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Cuatro vehículos estuvieron involucrados en un choque y volcadura abajo del puente Gálvez y la carretera 57. Los conductores solo presentaron golpes leves que no ameritaron traslado.
El reporte se recibió cerca de las 08:00 de la mañana del miércoles.
Una camioneta Chevrolet caja seca impactó por alcance a un automóvil Nissan y fue proyectada contra una camioneta Toyota blanca de transporte de personal.
El conductor de la camioneta Chevrolet, en un intento de retirar el vehículo del lugar, chocó de costado con una camioneta Ford negra.
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En el sitio, la camioneta Chevrolet se volcó y la camioneta negra chocó contra la columna del puente Gálvez.
Fotos: Teodoro Blanco/Pulso
Peritos de la SSPC municipal tomaron conocimiento del accidente para realizar las diligencias correspondientes.
Los agentes municipales confirmaron que no hubo necesidad de traslado hospitalario, debido a que los conductores solo sufrieron golpes leves.
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