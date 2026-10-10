Scarlett Johansson deslumbra en Londres con vestido rojo en Festival BFI

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CIUDAD DE MÉXICO, octubre 10 (EL UNIVERSAL).- La mañana de este sábado comenzó para Scarlett Johansson entre alfombras rojas y reflectores. La actriz de "Jurassic World: Renace" se encuentra en Londres para participar en el Festival de Cine del BFI, donde presenta "Ray Gunn" y "Paper Tiger".

Scarlett Johansson destaca en la premier de Paper Tiger

Durante la premier de "Paper Tiger", Johansson apareció junto a su compañero de reparto Adam Driver. La actriz eligió un vestido rojo escarlata de silueta fluida, escote en V sutil y tirantes anchos que dejaron al descubierto su espalda y sus tatuajes: una enredadera de flores y un cordero.

Llevó el cabello rubio en un corte bob con ondas suaves, maquillaje natural y un collar dorado rígido. Driver, por su parte, optó por un esmoquin negro clásico.

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Detalles y contexto de la película Paper Tiger

Ambientada a finales de los años 80, la película de James Gray combina el crimen y el drama. Protagonizada por Miles Teller, Johansson y Driver, sigue a dos hermanos que persiguen el sueño americano, pero terminan involucrados en una trama relacionada con la mafia rusa que amenaza a su familia y pone a prueba su vínculo ante la posibilidad de una traición.

"Paper Tiger" tuvo su estreno mundial en el Festival de Cine de Cannes en mayo pasado, donde compitió por la Palma de Oro.

Johansson también forma parte de "Ray Gunn", la película de Brad Bird centrada en Raymond "Ray" Gunn, el último detective privado humano. Su vida da un giro cuando acepta investigar un caso relacionado con Venus Nova, una estrella del pop interpretada por la actriz, que lo involucra en una trama de conspiración y asesinato.