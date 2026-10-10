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Plantea PT prohibir redes sociales a menores de 13 años

El senador Anaya advierte sobre impactos emocionales y sociales en la infancia digital

Por El Universal

Octubre 10, 2026 04:49 p.m.
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Plantea PT prohibir redes sociales a menores de 13 años
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      El senador del Partido del Trabajo (PT), Alberto Anaya Gutiérrez, presentó una iniciativa con el fin de reformar la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para impedir que los menores de 13 años creen, contraten, registren, mantengan o usen cuentas en redes sociales.

      Iniciativa para restringir acceso a redes sociales en menores

      Dicha propuesta plantea adicionar el artículo 101 Bis 4 con la finalidad de establecer la obligación de las empresas de redes sociales de implementar mecanismos de verificación de edad de las usuarias y los usuarios, y garantizar que su información no se utilice para fines diferentes.

      El legislador petista subrayó que los espacios virtuales llegan a interferir en la vida de los adolescentes a una edad de transformaciones emocionales, en la cuales las publicaciones, las reacciones, los comentarios y los mensajes repercuten en su experiencia social cotidiana.

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      Riesgos del ciberacoso y contenidos inapropiados

      Otro problema es el ciberacoso y la exposición constante a contenidos inadecuados para niñas y niños, enfatizó, debido a que pueden encontrarse en la red con material violento, sexual, discriminatorio o que promueva conductas perjudiciales.

      "Cuando un menor sufre acoso en espacios digitales o ve difundida una fotografía personal indebida, es insuficiente retirar esa publicación o cerrar la cuenta, pues la información se pudo haber compartido y el daño continúa fuera de la plataforma", agregó.

      Por ello, la protección debe comenzar antes de tener acceso a espacios que expongan a la infancia a peligros que aún no son capaces de enfrentar, sostuvo el senador Anaya Gutiérrez en su iniciativa turnada a las comisiones de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, y de Estudios Legislativos Primera.

      Aclaró que la intención de este último proyecto de reforma no es excluir el acceso a internet, ni negar los beneficios educativos y sociales de las tecnologías, más bien establecer una protección durante una etapa de la vida en la cual las capacidades para identificar riesgos, proteger datos personales y evaluar consecuencias todavía se encuentran en desarrollo.

      El diputado del PT precisó que establecer los 13 años como edad mínima para acceder a las redes sociales no busca señalar ni sancionar a las niñas y los niños que usen dichas plataformas digitales, sino hacer recaer la responsabilidad principal en las empresas que prestan el servicio.

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