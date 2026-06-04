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Identifican el cuerpo de estudiante en Tepoztlán

Por El Universal

Junio 04, 2026 03:00 a.m.
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Identifican el cuerpo de estudiante en Tepoztlán
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      Cuernavaca, Mor.- La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que, tras los estudios periciales practicados al cuerpo sin vida localizado el pasado martes en Tepoztlán, se logró establecer que corresponde a la estudiante Michelle Itzayana, de 15 años de edad.

      Esta determinación, precisó la FGE, se da luego de los resultados de genética e identificación humana, así como por el reconocimiento de prendas y pertenencias de la víctima por parte de sus familiares.

      La dependencia aseguró que agotará todas las líneas de investigación para precisar las causas del deceso de la víctima.

      El cuerpo fue localizado este martes en uno de los polígonos de intervención, en las inmediaciones de Tepoztlán, tras 10 días de desaparición.

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      Su hermana Kimberly Sarahí relató que la adolescente salió de su casa en Yautepec el domingo al mediodía para comprar una cartulina, pero ya no regresó.

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