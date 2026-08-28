Imelda Castro revela que tiene escoltas por seguridad en Sinaloa

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La recién electa coordinadora de la Defensa de la Cuarta Transformación, Imelda Castro Castro, reveló que por el contexto de la seguridad que se vive en el estado y por los recorridos que desarrollará por los municipios en diversos horarios, entre ellos el nocturno, cuenta con un grupo de escoltas.

Señaló que fue a través de los partidos que van en alianza Morena-Verde Ecologista de México y del Trabajo se gestionó su seguridad ante las autoridades federales, las cuales en respuesta le enviaron un grupo de protección.

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Castro Castro, senadora con licencia, externó que los escoltas que le han sido asignados responden a un análisis efectuado por las tres fuerzas políticas que la respaldan en este proceso interno, en relación a las condiciones que se presentan en la entidad.Justificó esta protección que se le brinda ya que tiene la responsabilidad de efectuar giras continuas por los 20 municipios del estado, en diferentes horarios del día y de la noche, por lo que se tomó en cuenta este activismo.Precisó que esta petición de contar con protección no fue algo personal, sino una evaluación conjunta con la dirigencia nacional de los tres institutos políticos que forman una alianza, los cuales consideraron que el contexto que se tiene en Sinaloa justifica que ella goce de escoltas.