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Capturan a Marco Antonio, presunto sicario de Los Mezcales en Colima

La detención se realizó en un operativo conjunto de autoridades estatales y federales.

Por El Universal

Agosto 28, 2026 03:54 p.m.
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Capturan a Marco Antonio, presunto sicario de Los Mezcales en Colima
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      Marco Antonio "N", identificado por las autoridades investigadoras como presunto generador de violencia integrante del grupo delictivo conocido como Los Mezcales o Cártel Independiente de Colima, fue capturado este jueves por elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE), Secretaría de Marina y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del gobierno de Colima.


      La captura se realizó en el municipio de Colima en cumplimiento de una orden de aprehensión por su probable participación en los delitos de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa, derivados de una agresión en la que una persona perdió la vida y otra resultó lesionada.

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      De acuerdo con investigaciones encabezadas por la FGE, Marco Antonio "N" estaría relacionado con hechos de violencia registrados en distintos puntos del estado; además, según las autoridades existen datos que lo vincularía con diversos homicidios, por lo que su detención representa un avance relevante para el esclarecimiento de estos hechos y la identificación de otros posibles integrantes de la estructura criminal.
      La detención, indicó el gobierno estatal, forma parte de un operativo específico mediante el cual la FGE, con apoyo de las instituciones de seguridad estatales y federales, fortalece las investigaciones contra integrantes de grupos generadores de violencia y lleva ante la autoridad judicial a quienes son señalados como probables responsables de delitos de alto impacto.
      Tras su captura, Marco Antonio "N" quedó a disposición de la autoridad judicial correspondiente, que será la encargada de determinar su situación jurídica.

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