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Disponibilidad y gestión del agua, desafíos para la infraestructura: Doig Alvear

La planeación y mantenimiento vial buscan ciudades resilientes ante inundaciones y escasez hídrica.

Por Redacción

Agosto 28, 2026 03:40 p.m.
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Disponibilidad y gestión del agua, desafíos para la infraestructura: Doig Alvear
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      El delegado en San Luis Potosí de la Asociación Mexicana de Ingeniería de Vías Terrestres A.C., Christian Doig Alvear, señaló que hoy en día, los retos de disponibilidad, gestión y aprovechamiento del agua también plantean desafíos para la infraestructura vial.

      Por ello, indicó, la planeación, diseño y mantenimiento de la infraestructura vial, son fundamentales para construir ciudades más resilentes ante inundaciones, escasez y los retos del cambio climático.

      "Hay que diseñar y mantener vías que consideren su relación con el territorio, el drenaje y las condiciones ambientales, debido a que hoy en día el abasto del agua es un grave problema en la mayoría de las ciudades del país y toda construcción debe ir pensando en ella", señaló el empresario.

      Doig Alvear manifestó que los agremiados a la Asociación Mexicana de Ingeniería de Vías Terrestres A.C., trabajan priorizando una infraestructura moderna y útil, pero que también se de interés especial al abasto de agua en las ciudades en donde se desarrollan los proyectos carreteros.

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      Añadió que, por medio de la capacitación a los agremiados, es que las obras viales se efectúan con la más alta tecnología y cuidado del medio ambiente.

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