IMSS destina hasta 200 mil pesos a publicidad por informe de Sheinbaum

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) destinó entre 175 mil y 200 mil pesos a una campaña publicitaria difundida en Facebook e Instagram, cuyo contenido está relacionado con el Segundo Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, de acuerdo con datos de la Biblioteca de Anuncios de Meta.

El registro, con el identificador 2626565357813391, señala que el anuncio estuvo activo del 29 de agosto al 7 de septiembre de 2026 y tuvo más de un millón de impresiones, mientras que el tamaño estimado de su audiencia también superó el millón de personas.

La publicidad aparece como “Pagado por IMSS” y cuenta con varias versiones. Sin embargo, el contenido no está enfocado en servicios, programas o atención médica del instituto, sino en destacar resultados de seguridad del Gobierno federal.

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El mensaje utilizado señala que “en 22 meses redujimos 51% los homicidios dolosos, para que la vida regrese a las calles”, además de cerrar con la frase “Con honestidad, damos resultados”.

La publicación utiliza los hashtags #HonestidadYResultados y #SegundoInforme, por lo que forma parte de la difusión del informe presidencial.

De acuerdo con el rango reportado por Meta, la inversión representa entre 17 mil 500 y 20 mil pesos diarios durante el periodo en que estuvo activa la publicidad.

El registro permite conocer el gasto estimado para este anuncio en particular, aunque no implica que esa cantidad corresponda al total invertido por el IMSS o por el Gobierno federal en la promoción del Segundo Informe.