Deslindan a gobierno y al PVEM de agresiones a petistas
Torres Sánchez declaró que tanto la administración estatal como el instituto político, promueven la "pluralidad" partidista
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
Ni el Gobierno del Estado, ni el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), están detrás de las agresiones hacia militantes del Partido del Trabajo (PT), suscitadas el viernes pasado durante la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, a la capital potosina.
Al respecto, J. Guadalupe Torres Sánchez, titular de la Secretaría General del Gobierno del Estado, declaró que tanto la administración como el instituto político, promueven la "pluralidad" partidista en San Luis Potosí.
Afirmó que el gobierno no tuvo mayor información del incidente, donde varios sujetos agredieron a una militante petista y le robaron su celular a las afueras de la Arena Potosí.
Para Torres Sánchez, el evento presidencial se caracterizó por el orden, la paz y la participación ciudadana, a fin de conocer los resultados de la administración federal en territorio potosino.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
En entrevista, consideró que se antepuso a cualquier pensamiento o formación política, traduciéndose en la participación de miles de asistentes a una actividad cívica.
"Nosotros desde el estado lo que fomentamos, es una participación plural en todos los actos cívicos. En este caso, el acto de acudir a informar y saber cuál es el estado actual que guarda el país y, sobre todo, en el caso concreto San Luis Potosí, pues es eso es un acto de civilidad", concluyó.
Video: Golpean y roban a petistas en visita de Sheinbaum; culpan al PVEM
Los agresores fueron grabados, mientras la víctimas acusan omisión de la Guardia Civil Estatal
no te pierdas estas noticias
Reconoce Azuara que no presentó al INAH plan de alumbrado táctico
Rolando Morales
Se buscarán alternativas fuera de zonas protegidas, señaló
Enviará RGC iniciativa para limitar uso de celulares en escuelas
Iván Edmundo Rodríguez
"Queremos escuelas con más atención, convivencia y aprendizaje", señaló
Deslindan a gobierno y al PVEM de agresiones a petistas
Rubén Pacheco
Torres Sánchez declaró que tanto la administración estatal como el instituto político, promueven la "pluralidad" partidista