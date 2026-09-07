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Deslindan a gobierno y al PVEM de agresiones a petistas

Torres Sánchez declaró que tanto la administración estatal como el instituto político, promueven la "pluralidad" partidista

Por Rubén Pacheco

Septiembre 07, 2026 01:32 p.m.
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J. Guadalupe Torres Sánchez / Foto: Pulso

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      Ni el Gobierno del Estado, ni el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), están detrás de las agresiones hacia militantes del Partido del Trabajo (PT), suscitadas el viernes pasado durante la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, a la capital potosina.

      Al respecto, J. Guadalupe Torres Sánchez, titular de la Secretaría General del Gobierno del Estado, declaró que tanto la administración como el instituto político, promueven la "pluralidad" partidista en San Luis Potosí.

      Afirmó que el gobierno no tuvo mayor información del incidente, donde varios sujetos agredieron a una militante petista y le robaron su celular a las afueras de la Arena Potosí.

      Para Torres Sánchez, el evento presidencial se caracterizó por el orden, la paz y la participación ciudadana, a fin de conocer los resultados de la administración federal en territorio potosino.

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      En entrevista, consideró que se antepuso a cualquier pensamiento o formación política, traduciéndose en la participación de miles de asistentes a una actividad cívica.

      "Nosotros desde el estado lo que fomentamos, es una participación plural en todos los actos cívicos. En este caso, el acto de acudir a informar y saber cuál es el estado actual que guarda el país y, sobre todo, en el caso concreto San Luis Potosí, pues es eso es un acto de civilidad", concluyó.

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