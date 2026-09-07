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Royal Caribbean refuerza turismo sustentable con proyectos en Mahahual

En Mahahual, Royal Caribbean trabaja en restauración de ecosistemas y capacitación comunitaria.

Por Redacción

Septiembre 07, 2026 01:29 p.m.
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      Royal Caribbean Group multiplica su inversión en turismo responsable con fundación filantrópica y nuevo centro comunitario en Mahahual

      Royal Caribbean Group anunció un salto histórico en su estrategia de responsabilidad corporativa al lanzar la Royal Caribbean Group Foundation, su propia fundación filantrópica, y comprometerse con inversiones sin precedentes en Mahahual, Quintana Roo, consolidando su posición como operador de Puerto Costa Maya y líder en turismo sustentable.

      De acuerdo con el Reporte de Impacto Comunitario, la naviera destinó 10 millones de dólares en donativos globales durante el último año bajo su iniciativa "SEA the Future", que integra sostenibilidad planetaria, energización comunitaria e innovación acelerada. Desde 2016, la compañía ha invertido 13 millones de dólares adicionales en esfuerzos de conservación en alianza con World Wildlife Fund (WWF).

      Royal Caribbean en Mahahual: un epicentro de acción

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      En México, Mahahual se ha convertido en epicentro de las iniciativas de impacto de la naviera. Royal Caribbean trabaja con MARES Center en la restauración de ecosistemas costeros críticos como manglares, dunas y arrecifes, capacitando simultáneamente a residentes locales en conservación ambiental.

      La alianza con Menos Plástico es Fantástico, organización originaria de Mahahual, ha generado resultados visibles: más de 2,300 toneladas de residuos removidos de costas y comunidades, incluyendo 230 toneladas de plástico recuperado de playas de anidación de tortugas marinas.

      El anuncio más significativo fue la creación de "Mahahual K'iin", un centro comunitario renovado que ofrecerá educación, deportes y programas de capacitación. El nombre y logo fueron seleccionados directamente por residentes locales, marcando un modelo de co-creación comunitaria.

      Dimensión global del impacto

      Las operaciones de Royal Caribbean trascienden geografías y alcanzan rincones de todo el mundo. La compañía reporta:

      *77,132 horas de voluntariado corporativo en 2024

      *Más de 3,000 deseos concedidos a través de Make-A-Wish

      *3.1 millones de personas beneficiadas desde 2023 en 85+ destinos

      *3,050 colonias de coral plantadas por científicos

      *86,694 árboles plantados en Galápagos

      *Programas de monitoreo satelital de tortugas marinas en Indonesia

      * 1.6 millones de dólares en alivio de desastres en 2025

      Respuesta inmediata ante crisis

      Cuando el Huracán Melissa impactó Jamaica, Royal Caribbean donó 1.3 millones de dólares en ayuda directa y suministros, y destinó 600 mil dólares del Fondo de Dificultad de Empleados para apoyar a colaboradores locales.

      Institucionalización del cambio

      La creación de la Royal Caribbean Group Foundation marca un punto de inflexión: reconoce que el turismo responsable requiere compromisos institucionalizados y sostenidos. Desde Haití—donde L'Ecole Nouvelle Royal Caribbean ha educado 4,600 estudiantes—hasta Mahahual, Bahamas y Galápagos, Royal Caribbean demuestra que el impacto corporativo trasciende ciclos económicos, generando legados comunitarios duraderos en más de 85 destinos globales.

      Un viaje a largo plazo a favor de las comunidades y el medio ambiente

      Royal Caribbean se comprometió a alcanzar emisiones netas cero para 2050, con el lanzamiento del primer crucero neto cero en 2035. Actualmente cuenta con barcos impulsados por Gas Natural Licuado, lo que permite que sus operaciones sean más limpias.

      Estos no son compromisos aspiracionales. Son transformaciones operacionales tangibles.

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