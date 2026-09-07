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"INE y TEPJF deben establecer reglas para propaganda en redes"

Sheinbaum compara el conteo de votos en México con otros países y resalta el papel ciudadano.

Por El Universal

Septiembre 07, 2026 01:13 p.m.
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INE y TEPJF deben establecer reglas para propaganda en redes
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      "INE y TEPJF deben establecer reglas para propaganda en redes"

      Lunes, 7 de septiembre de 2026 10:02 | Información General | SHEINBAUM-REGLAS

      CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 7 (EL UNIVERSAL).- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que corresponde al Instituto Nacional Electoral (INE) y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) establecer los límites de la propaganda electoral en redes sociales durante las elecciones de 2027.

      Sheinbaum destaca papel del INE en organización electoral

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      En su conferencia matutina en el Salón Tesorería en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo explicó que "quien organiza las elecciones es el Instituto Nacional Electoral, es una institución autónoma, y quien califica la elección finalmente es el Tribunal Electoral y ellos tienen que definir reglas, características de lo que es la propaganda de las redes sociales".

      "Desde mi perspectiva es el Instituto Nacional Electoral como siempre, quien debe definir al menos las limitantes en términos de la propaganda", dijo.

      Comparación del conteo de votos en México y otros países

      La mandataria destacó que en comparación con Colombia, donde los votos son contabilizados por una empresa privada, "en México quien cuenta los votos son las y los ciudadanos".

      "En eso estamos de acuerdo todos los mexicanos, que el INE siga siendo quien organice las elecciones y que sean los representantes de casilla quien cuente los votos", declaró.

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