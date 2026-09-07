Morena critica a Fox por "reagrupar a la mafia del poder"

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Morena salió a criticar la reciente reunión que sostuvieron el senador Alito Moreno Cárdenas y el expresidente Vicente Fox Quesada en la sede nacional del PRI, en donde ambos políticos de oposición hicieron un llamado a construir un frente ciudadano en defensa de la democracia.

Morena denuncia alianza entre PRI y PAN

En un posicionamiento, el partido oficialista advirtió que esta alianza no representa una nueva oposición, sino que es "la reorganización de la mafia del poder".

"Fox pretende presentar una 'alternativa' ciudadana y renovada, pero los hechos hablan por sí solos. En unas cuantas semanas se reunió con Jorge Romero, dirigente nacional del PAN; después con representantes de Somos para hablar de las elecciones de 2027; y después llegó hasta la sede del PRI para encontrarse con Alejandro Moreno", condenó.

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Contexto histórico y advertencias de Morena

Según Morena, estos encuentros no son casualidad y representan una historia que México ya conoce, desde las acusaciones de fraude electoral en 1988 en donde la dirigencia panista decidió reconocer el gobierno de Carlos Salinas de Gortari y "negociar con él" hasta 2012, en donde en un "Pacto por México" PRI y PAN sumaron voces en un modelo "hecho para unos cuantos".

"Hoy la historia vuelve a repetirse. Veintiséis años después de prometer sacar al PRI de Los Pinos, Fox entra a la sede nacional del PRI para reunirse con su dirigencia", añadió.

Por eso, el movimiento guinda alertó que aunque cambian las siglas y los nombres, debajo de la envoltura aparecen los mismos personajes de siempre, quienes no representan una alternativa real de democracia.

Según dijo, es una historia de acuerdos y simulaciones entre quienes aparentan ser adversarios, "pero terminan juntos cuando están en juego el poder y sus privilegios".

Morena concluyó su mensaje diciendo que mientras la oposición busca regresar al pasado de privilegios, su militancia lucha por que el poder siga estando al servicio del pueblo y "no de unos cuantos".