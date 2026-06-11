Fan Fest en Zócalo alcanza lleno total antes del partido México-Sudáfrica

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CIUDAD DE MÉXICO, junio 11 (EL UNIVERSAL).- A sólo unos minutos de que inicie el partido México-Sudáfrica, que marcará la inauguración de la Copa del Mundo 2026, el Fan Fest de la plancha del Zócalo capitalino ya se encuentra con lleno total, por lo que las autoridades recomiendan a la población acudir al festival futbolero que se habilitó en Plaza Garibaldi.

Entre rechiflas, gritos, sonidos de matracas y de trompetas, miles de capitalinos disfrutan en las pantallas gigantes, del espectáculo de inauguración, previo a que arranque el partido, previsto para las 13:00 horas.

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Al corte de las 12:30 horas, en las inmediaciones del Zócalo ya no cabe ni un alfiler, ante la multitud de aficionados que apenas se alcanzan a mover entre la plaza de la Constitución.