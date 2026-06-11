logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Culturas prehispánicas y Shakira coronan apertura del Mundial

Fotogalería

Culturas prehispánicas y Shakira coronan apertura del Mundial

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Fan Fest en Zócalo alcanza lleno total antes del partido México-Sudáfrica

La multitud en la plancha del Zócalo impide movilidad, por lo que se habilitó un festival alternativo en Plaza Garibaldi.

Por El Universal

Junio 11, 2026 02:04 p.m.
A
Fan Fest en Zócalo alcanza lleno total antes del partido México-Sudáfrica
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      CIUDAD DE MÉXICO, junio 11 (EL UNIVERSAL).- A sólo unos minutos de que inicie el partido México-Sudáfrica, que marcará la inauguración de la Copa del Mundo 2026, el Fan Fest de la plancha del Zócalo capitalino ya se encuentra con lleno total, por lo que las autoridades recomiendan a la población acudir al festival futbolero que se habilitó en Plaza Garibaldi.


      Entre rechiflas, gritos, sonidos de matracas y de trompetas, miles de capitalinos disfrutan en las pantallas gigantes, del espectáculo de inauguración, previo a que arranque el partido, previsto para las 13:00 horas.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Al corte de las 12:30 horas, en las inmediaciones del Zócalo ya no cabe ni un alfiler, ante la multitud de aficionados que apenas se alcanzan a mover entre la plaza de la Constitución.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Fan Fest en Zócalo alcanza lleno total antes del partido México-Sudáfrica
      Fan Fest en Zócalo alcanza lleno total antes del partido México-Sudáfrica

      Fan Fest en Zócalo alcanza lleno total antes del partido México-Sudáfrica

      SLP

      El Universal

      La multitud en la plancha del Zócalo impide movilidad, por lo que se habilitó un festival alternativo en Plaza Garibaldi.

      Recibe Jorge Romero luz verde para reelegirse en el PAN
      Recibe Jorge Romero luz verde para reelegirse en el PAN

      Recibe Jorge Romero luz verde para reelegirse en el PAN

      SLP

      El Universal

      El tribunal confirmó que las modificaciones estatutarias garantizan alternancia y acceso de mujeres a la dirigencia.

      Diputados celebran inauguración del mundial en San Lázaro
      Diputados celebran inauguración del mundial en San Lázaro

      Diputados celebran inauguración del mundial en San Lázaro

      SLP

      El Universal

      La presidenta de la Cámara de Diputados envió tacos y refrescos para acompañar la transmisión del evento deportivo.

      Sheinbaum acude al Deportivo Hermanos Galeana para ver Mundial
      Sheinbaum acude al Deportivo Hermanos Galeana para ver Mundial

      Sheinbaum acude al Deportivo Hermanos Galeana para ver Mundial

      SLP

      El Universal

      La Presidencia confirmó la asistencia de Sheinbaum tras especulaciones sobre su presencia en Palacio Nacional.