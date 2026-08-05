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Incauta FGR cuatro centros de huachicol, sin detenidos

Fueron asegurados en San Luis Potosí, Hidalgo y Morelos

Por El Universal

Agosto 05, 2026 03:00 a.m.
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Incauta FGR cuatro centros de huachicol, sin detenidos
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      Desarrollado por SACS IA

      CIUDAD DE MÉXICO.- La Fiscalía General de la República (FGR) presumió la desarticulación de cuatro centros de procesamiento de huachicol en San Luis Potosí, Hidalgo y Morelos, en los que no hubo personas detenidas.

      En esta acción realizada en el marco de la Estrategia Nacional contra el Robo de Hidrocarburos, el personal de la FGR, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Guardia Nacional (GN) y Pemex Logística, aseguró más de un millón de petrolíferos y químicos, además de las instalaciones.

      La institución ministerial informó que derivado de labores de inteligencia, investigación e intercambio de información, ubicó dos inmuebles en San Luis Potosí, uno en Hidalgo y otro en Morelos.

      Explicó que en el primer caso, denuncias anónimas advirtieron al Ministerio Público Federal (MPF) de la existencia de una instalación tipo nave ubicada en San Luis Potosí capital, a la cual ingresaban de manera constante autotanques.

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      Agentes de la FGR y de la SSPC cumplimentaron una orden de cateo durante la cual aseguraron ocho tanques de 80 mil litros aproximadamente, ocho cilindros horizontales sin medios de identificación, seis cilindros verticales, 894 tótems (contenedores) de mil litros cada uno, máquina asfaltadora, generador eléctrico diesel, una máquina roscadora o tarraja eléctrica portátil para tubos.

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