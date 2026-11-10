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Incendio en campamento de migrantes

Por El Universal

Noviembre 10, 2026 03:00 a.m.
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Incendio en campamento de migrantes
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      Ciudad de México.- Este lunes se registró un incendio en el campamento de migrantes ubicado sobre las vías del ferrocarril, en la colonia Vallejo, en la alcaldía Gustavo A. Madero, donde cinco casas hechas de cartón y madera fueron consumidas por el fuego; de manera preventiva alrededor de 150 personas que habitan en el asentamiento fueron evacuadas.

      Además, también fueron evacuados 40 usuarios del centro comunitario Pilares Richard Wagner, localizado junto a la zona.

      Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México acudieron al lugar para realizar las labores de combate y sofocación del fuego, que alcanzó las construcciones elaboradas con materiales improvisados.

      Durante la emergencia, paramédicos de la Unidad de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (UGIRPC) valoraron a un hombre de 27 años que presentaba una herida cortante en el oído izquierdo. El lesionado no requirió traslado hospitalario de urgencia.

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      El campamento de la colonia Vallejo tiene antecedentes de varios años. Comenzó a instalarse a mediados de 2023, en las inmediaciones de las calles Clave, Florencio Constantino y Caruso, sobre las antiguas vías.

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