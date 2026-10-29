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Nacional

Incendio en farmacia del IMSS en Veracruz sin lesionados

Bomberos y Protección Civil controlaron las llamas sin necesidad de evacuar personal ni pacientes.

Por El Universal

Octubre 29, 2026 08:19 a.m.
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Incendio en farmacia del IMSS en Veracruz sin lesionados
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      CIUDAD DE MÉXICO, octubre 29 (EL UNIVERSAL).- Un incendio en el área de farmacia del Hospital General 14 del IMSS del puerto de Veracruz, ocurrido la noche de ayer miércoles, logró ser controlado sin que se reportaran lesionados ni fuera necesario suspender los servicios médicos.

      Detalles confirmados

      La conflagración inició en un edificio anexo, un área de farmacia que no estaba en operación, por lo que no fue necesaria la evacuación de personal médico ni pacientes que se encontraban en el hospital.

      Acciones de la autoridad

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      Tras reportarse el incendio, se movilizaron a la colonia Formando Hogar, donde se encuentra el nosocomio, bomberos municipales y personal de Protección Civil del Ayuntamiento de Veracruz, quienes atacaron las llamas.

      De acuerdo con el reporte preliminar, el inmueble se encontraba vacío al momento del incidente, por lo que no fue necesario desalojar a ninguna persona.

      En la zona hubo afectaciones de materiales como medicamentos, documentación y mobiliario de la farmacia, cuyos daños están pendientes de cuantificación por parte de las autoridades correspondientes.

      Horas después, el IMSS informó que el incendio había sido controlado, además de que no hubo personas lesionadas y el hospital siguió funcionando con normalidad.

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