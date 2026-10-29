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Instalan puestos de venta de coronas y veladoras

Por Carmen Hernández

Octubre 29, 2026 03:00 a.m.
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Instalan puestos de venta de coronas y veladoras
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      RIOVERDE.- A partir de hoy y hasta el 4 de noviembre se instalarán los puestos que se dedican a la venta de productos alusivos al Día de Muertos, como coronas, veladoras y las flores de cempasúchil.  

      Francisco Javier Torres Pérez dio a conocer que en la Plaza Fundadores y plaza principal se han instalado los puestos donde se venden desde coronas, veladoras, velas y flores de cempazúchil, todo lo necesario para elaborar un altar de muertos para honrar a familiares que ya fallecieron. 

      Aunque también se autorizó permiso para instalación de juegos mecánicos, los cuales fueron verificados por la Coordinación de Protección Civil Municipal, para prevenir se llegue a generar un accidente por el mal estado de los aparatos eléctricos.

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