Extractivismo inmobiliario amenaza a San Marcos C.

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

El extractivismo inmobiliario amenaza cerca de una tercera parte del territorio de la comunidad de San Marcos Carmona en el municipio de Mexquitic de Carmona, donde el crecimiento de fraccionamientos residenciales ha contribuido al desplazamiento de habitantes y a la pérdida de espacios vinculados con sus prácticas culturales, advirtió la doctora María Suhey Tristán y coordinadora de la Maestría en Derechos Humanos por parte de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP).

La especialista explicó que este fenómeno comenzó a manifestarse hace poco más de una década, a partir de modificaciones en el uso de suelo que permitieron establecer zonas habitacionales residenciales en territorios históricamente ocupados por comunidades. Señaló que los planes de desarrollo urbano, cuando se utilizan de manera inadecuada, pueden convertirse en instrumentos de segregación y facilitar procesos de despojo territorial.

Tristán indicó que la llegada de nuevos habitantes también modifica las dinámicas de convivencia y encarece el costo de vida, al tiempo que las comunidades enfrentan restricciones para continuar con actividades que forman parte de su identidad cultural. Aclaró que no se trata de responsabilizar individualmente a quienes habitan los nuevos fraccionamientos, sino de cuestionar un modelo de urbanización que transforma el territorio y desplaza progresivamente a sus pobladores originales.