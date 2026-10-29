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Los jubilados del Poder Judicial exigen aumento

Por Martín Rodríguez

Octubre 29, 2026 03:00 a.m.
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Los jubilados del Poder Judicial exigen aumento
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      Jubilados del Poder Judicial del Estado se quedaron esperando la resolución para nivelarles el alza del monto de la pensión en la misma proporción que los trabajadores en activo. Para exigir atención, los jubilados protestaron en la presidencia del Supremo Tribunal de Justicia del Estado.

      Los jubilados plantearon la nivelación de sus percepciones desde el 30 de septiembre pasado, pero nada más les fue aplicada a los trabajadores en activo, lo que provocó la inconformidad que los llevó a manifestarse en las oficinas de la presidencia del Supremo Tribunal de Justicia. 

      Los integrantes de la Primera Gran Asociación de Jubilados y Pensionados del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí A.C. hacen un llamado enérgico a los integrantes del Órgano de Administración Judicial del Poder Judicial del Estado, principalmente a la consejera presidente, Mónica Lárraga Sáinz, consejera Berenice de la Rosa Reynoso y al consejero José Alfredo Salazar Hernández, para que dejen de evadir su responsabilidad institucional.

      Anunciaron que ya no detendrán sus movilizaciones, plantones ni las acciones legales correspondientes hasta que el último centavo de sus incrementos y retroactivos 

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      sean pagados.

      Precisaron que los funcionarios judiciales citados, saben perfectamente la tarea que les compete y lo que necesitan los trabajadores jubilados del Poder Judicial del Estado.

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