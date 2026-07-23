Amy Winehouse: 15 años desde su muerte y su influencia en la música

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Hace 15 años falleció Amy Winehouse, una de las voces que, para muchos, fue de las mejores de su generación, además de que su mezcla de sonidos y lo disruptivo de su proyecto ha inspirado a muchos de los que hoy dominan la escena internacional.

A sus 27 años, la originaria de Londres murió, a causa de una intoxicación etílica accidental, la autopsia reveló que había consumido una cantidad desmesurada de alcohol, con niveles en sangre que superaban cinco veces el límite permitido para conducir, lo que le provocó un coma y un paro respiratorio mientras dormía.

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Aunque su carrera duró solamente ocho años, tomando como referencias su álbum debut, "Frank"(2003) y "Back to black" (2006), su legado perdura en figuras como Adele, Lady Gaga o Lana del Rey, quienes encontraron en ella la inspiración para labrar su propio camino en la música.AdeleUno de los casos más conocidos de la influencia de Amy Winehouse en otro artista es el de Adele, quien ha hablado abiertamente de como quedó cautivada a los 15 años por "Frank", el disco con el que la londinense se presentó al mundo."Gracias a ella, empecé a tocar la guitarra, y gracias a ella, escribo mis propias canciones, las canciones con las que firmé un contrato discográfico son las que escribí completamente por mi cuenta. Si no fuera por ella, eso no habría sucedido. Le debo el 90% de mi carrera", dijo durante un concierto en Boston, en 2016.Lady GagaLady Gaga es otra de las fans famosas que tiene Winehouse, pues, en múltiples ocasiones ha hablado de cómo, en sus inicios, Amy era una especie de faro a seguir, que le recordaba que no tenía que encajar con el molde de la industria para poder sobresalir."Soy una de sus mejores fans. De hecho, ella era mi única esperanza cuando intentaba hacerme un espacio en esta industria. Nadie sabía quién era yo y no tenía fans, ni sello discográfico, y toda la gente a la que me presentaban me decía lo mismo, que no era lo suficientemente bonita o que mi voz era muy extraña. Cuando la vi y la escuché cantar en vivo, me acuerdo de que pensé: '¡Ella pudo hacerlo!'", dijo en una entrevista en 2011.Lana del ReyOtra de las que admira a Amy y se puede considerar dentro del legado que dejó es Lana del Rey, quien en comentarios de redes sociales ha dejado claro su admiración por la intérprete de "Valerie", aunque en su caso es más evidente gracias a los tatuajes que tiene.Aunque cuenta con varios en zonas diferentes de su cuerpo, en el pecho tiene 4 nombres, Whitney, Amy, Billie y Nina, que son en honor a Whitney Houston, Amy Winehouse, Nina Simone y Billie Holiday.Pese a que estos son de los casos más conocidos, hay otros como Florence Welch, Sam Smith, Ellie Goulding, Future, Emeli Sandé, Paloma Faith y Mark Ronson que, en diferentes momentos, también se han declarado amantes del trabajo de la londinense.