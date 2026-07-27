Jorge Campos sorprende a Tom Holland con suéter de portero
El exarquero mexicano Jorge Campos entregó un suéter original a Tom Holland durante la promoción de la nueva película de Spider-Man.
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
CIUDAD DE MÉXICO, julio 27 (EL UNIVERSAL).- En un cruce que ni Marvel ha logrado, Jorge Campos se encargó de sorprender a Tom Holland, actor que interpreta a Spider-Man, con un suéter que él utilizó mientras era portero profesional, el cual le encantó al actor británico.
Encuentro entre Jorge Campos y Tom Holland durante promoción
Mientras sigue promocionando la nueva película del Hombre Araña, el actor inglés y el exarquero mexicano vivieron un breve momento en su encuentro con los medios, donde el mexicano inmediatamente captó la atención del protagonista del filme de Marvel.
Reacciones y diálogo entre Campos y Holland
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Después de una breve plática en la que el "Inmortal" admitió ser fanático de Spider-Mar, se dio el momento en el que Campos le obsequió una playera de portero original al actor inglés, quien mencionó con sorpresa lo mucho que pesa.
"Sí sé quién eres. Soy un gran fan", le dijo Holland a Campos, quien le explicó que él jugó el Mundial del 94 y 98, mientras le daba su playera con la que impuso moda y se volvió único en el futbol.
"Es muy pesado. ¿Enserio jugabas con este?", preguntó con asombro Tom Holland al sostener el suéter del exseleccionado nacional.
no te pierdas estas noticias
Jorge Campos sorprende a Tom Holland con suéter de portero
El Universal
El exarquero mexicano Jorge Campos entregó un suéter original a Tom Holland durante la promoción de la nueva película de Spider-Man.
Carly Simon anuncia diagnóstico de Parkinson y tratamiento médico
AP
Simon recibió tratamiento quirúrgico por carcinoma basocelular que afectó su apariencia.
Influencer es asesinada por su exesposo tras acusarlo de pedofilia
El Universal
El agresor incumplió una orden de protección que le prohibía acercarse a la influencer Sara Gilson.