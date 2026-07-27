logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Papa León XIV bendice a jóvenes y potosinos al cierre del Conajum

Fotogalería

Papa León XIV bendice a jóvenes y potosinos al cierre del Conajum

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Camerino

Jorge Campos sorprende a Tom Holland con suéter de portero

El exarquero mexicano Jorge Campos entregó un suéter original a Tom Holland durante la promoción de la nueva película de Spider-Man.

Por El Universal

Julio 27, 2026 08:05 p.m.
A
Jorge Campos sorprende a Tom Holland con suéter de portero
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      CIUDAD DE MÉXICO, julio 27 (EL UNIVERSAL).- En un cruce que ni Marvel ha logrado, Jorge Campos se encargó de sorprender a Tom Holland, actor que interpreta a Spider-Man, con un suéter que él utilizó mientras era portero profesional, el cual le encantó al actor británico.

      Encuentro entre Jorge Campos y Tom Holland durante promoción

      Mientras sigue promocionando la nueva película del Hombre Araña, el actor inglés y el exarquero mexicano vivieron un breve momento en su encuentro con los medios, donde el mexicano inmediatamente captó la atención del protagonista del filme de Marvel.

      Reacciones y diálogo entre Campos y Holland

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Después de una breve plática en la que el "Inmortal" admitió ser fanático de Spider-Mar, se dio el momento en el que Campos le obsequió una playera de portero original al actor inglés, quien mencionó con sorpresa lo mucho que pesa.

      "Sí sé quién eres. Soy un gran fan", le dijo Holland a Campos, quien le explicó que él jugó el Mundial del 94 y 98, mientras le daba su playera con la que impuso moda y se volvió único en el futbol.

      "Es muy pesado. ¿Enserio jugabas con este?", preguntó con asombro Tom Holland al sostener el suéter del exseleccionado nacional.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Jorge Campos sorprende a Tom Holland con suéter de portero
      Jorge Campos sorprende a Tom Holland con suéter de portero

      Jorge Campos sorprende a Tom Holland con suéter de portero

      SLP

      El Universal

      El exarquero mexicano Jorge Campos entregó un suéter original a Tom Holland durante la promoción de la nueva película de Spider-Man.

      Carly Simon anuncia diagnóstico de Parkinson y tratamiento médico
      Carly Simon anuncia diagnóstico de Parkinson y tratamiento médico

      Carly Simon anuncia diagnóstico de Parkinson y tratamiento médico

      SLP

      AP

      Simon recibió tratamiento quirúrgico por carcinoma basocelular que afectó su apariencia.

      Influencer es asesinada por su exesposo tras acusarlo de pedofilia
      Influencer es asesinada por su exesposo tras acusarlo de pedofilia

      Influencer es asesinada por su exesposo tras acusarlo de pedofilia

      SLP

      El Universal

      El agresor incumplió una orden de protección que le prohibía acercarse a la influencer Sara Gilson.

      El miedo en pantalla cambia de rostro: ¿qué es el incel horror?
      El miedo en pantalla cambia de rostro: ¿qué es el incel horror?

      El miedo en pantalla cambia de rostro: ¿qué es el 'incel horror'?

      SLP

      El Universal

      Estudios de Ms Magazine y BBC destacan el incel horror como reflejo de problemas sociales y salud pública.