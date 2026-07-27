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Velasco urge redoblar esfuerzos para atraer inversión en UE

Se enfatizó la importancia de ratificar el Acuerdo Global Modernizado para fortalecer comercio y cooperación.

Por El Universal

Julio 27, 2026 08:07 p.m.
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Velasco urge redoblar esfuerzos para atraer inversión en UE
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      CIUDAD DE MÉXICO, julio 27 (EL UNIVERSAL).- El canciller Roberto Velasco reiteró a las y los representantes de México en la Unión Europea la prioridad de promover las exportaciones mexicanas hacia los países de su circunscripción.

      Acciones de la autoridad

      Durante un encuentro virtual con las personas titulares de las representaciones de México en países de la Unión Europea, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) también invitó a redoblar esfuerzos con cada una de esas naciones para atraer inversiones en sectores estratégicos de nuestro país.

      La SRE indicó que el canciller Velasco subrayó la importancia de dar seguimiento a los procesos de ratificación del Acuerdo Global Modernizado en cada uno de los 27 países de la Unión Europea, tanto con los gobiernos como con los parlamentos de los estados miembros.

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      ¿Qué declararon los representantes mexicanos?

      "A través del Acuerdo Global Modernizado, México y la UE fortalecerán su diálogo político, cooperación, comercio e inversión", dijo la Cancillería.

      Esteban Moctezuma, embajador de México en la Unión Europea, destacó este encuentro con Velasco y señaló que la ratificación del Acuerdo Global Modernizado "requiere de arduo trabajo".

      Indicó que para ello, el gobierno federal, Congreso, embajadas, gobiernos estatales, empresas, y universidades deben lograr un trabajo conjunto e integrarse en el Equipo México.

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      Las exportaciones mexicanas crecieron 24,6 % en el primer semestre de 2026, mientras que las importaciones aumentaron 22 %, según INEGI.