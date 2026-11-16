Infiltraron al INE antes de G. Taddei

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Ciudad de México.- Los hermanos José Alfredo y Raymundo Francisco Hernández Casillas tuvieron un alfil dentro del Instituto Nacional Electoral (INE) mucho antes de que Guadalupe Taddei llegara a la presidencia del mismo. Se trata de Juan Carlos Cuervo Escalona, quien entró a trabajar en el organismo a finales de 2003, cuando Luis Carlos Ugalde era el consejero presidente del entonces IFE.

En 2011, bajo la presidencia de Leonardo Valdés, Cuervo Escalona ya se desempeñaba como director de análisis, pero fue hasta 2014 que tuvo un cargo que le dio el poder suficiente para ayudar a los Hernández Casillas en su red de corrupción: responsable de proyectos del INE. Bajo ese encargo no necesitaba firmar contratos, él operaba las reglas de los mismos.

Como director de Coordinación y Análisis, cargo que se le otorgó bajo la gestión de Lorenzo Córdova, pudo intervenir en la estandarización del Reglamento de Elecciones y la validación de prototipos obligatorios para los OPLE en sus contratos.

Fuentes consultadas por El Universal indican que, bajo ese periodo, Cuervo Escalona fue blindando poco a poco las especificaciones de urnas, canceles y paquetes electorales que, casualmente, se acomodaban perfecto a la medida del consorcio de los hermanos Hernández Casillas.

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Estos lineamientos —que en el modus operandi del clan Taddei se descaró— asfixió la competencia de los proveedores en al menos 13 estados, garantizando adjudicaciones multimillonarias a las firmas de los Hernández Casillas.

El pasado 9 de noviembre, El Universal dio cuenta de que en diciembre del año 2015, mientras Cuervo Escalona despachaba como el responsable de proyectos en el INE, se constituyeron Corporativo ZEG y Cajas Graf en la Notaría 181 de la Ciudad de México.

Fuentes cercanas al caso aseguraron a El Universal que parte de la línea de investigación que sigue la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) es que las empresas Cajas Graf, Corporativo ZEG y Litho Formas transfirieron recursos a la cuenta en Scotiabank de Cuervo Escalona bajo conceptos simulados de viáticos y préstamos.

Estas transferencias sumarían 3 mdp vía Cecoban, depósitos en efectivo por 1.7 millones y la compra al contado de un departamento de 1.95 mdp.