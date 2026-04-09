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Inflación sube a 4.59% en marzo; golpean jitomate y pepino

Alzas de hasta 40% en frutas y verduras presionan precios; Banxico podría frenar recortes en la tasa de interés

Por El Universal

Abril 09, 2026 08:06 a.m.
A
Inflación sube a 4.59% en marzo; golpean jitomate y pepino

En marzo la inflación anual fue de 4.59%, impulsada nuevamente por el rubro de frutas y verduras con un ascenso de 21.77%, en donde el jitomate y pepino presionaron más los precios al consumidor con incrementos de más del 40%.

De forma mensual el incremento fue más drástico porque subió 0.86% respecto al anterior, lo que implica de manera anualizada un aumento de 10.82%, enfatizó la directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base, Gabriela Siller.

Van dos meses consecutivos en que la inflación se ubica por encima del 4%, con lo cual Banco de México (Banxico) debería mantener la tasa de interés sin cambio, consideró.

Así debe hacerlo al menos hasta ver cómo siguen los precios de frutas y verduras, dijo Siller luego de que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) dio a conocer que en el mismo mes de 2025, la inflación mensual fue de 0.31% y la anual, de 3.80%.

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Jitomate, el que más subió de precio en marzo

-----En el reporte del Inegi, destaca que el jitomate encabezó la lista de los productos con las mayores alzas con una variación mensual de 42.01%, ya que su precio al menudeo sigue por arriba de los 60 pesos el kilo.

Mientras que el costo del pepino se encareció 42.71%, aunque su incidencia en el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) no es tan significativa como el jitomate.

El limón, que se vende entre 30 y 60 pesos el kilo en los mercados, registró un aumento de 18.26%, mientras que la papa y otros tubérculos de 14.92%.

De igual manera el precio del tomate verde fue 16.46% mayor en marzo, y el pollo 2.82%.

-----Suben la electricidad y el transporte aéreo

También subió 2.17% la electricidad con lo cual las loncherías, fondas, torterías y taquerías ajustaron sus precios en 0.92%.

Como efecto del aumento de los petroprecios internacionales, el transporte aéreo subió 26.28%.

-----¿Qué productos bajaron de precio?

Por el contrario, bajaron de precio el huevo, carne de cerdo, nopales, frijol y papaya.

Asimismo, disminuyeron su costo los paquetes de internet, telefonía y televisión de paga, y el servicio de internet.

-----Estados con la inflación más alta y la más baja

Guerrero, Puebla, Tlaxcala, Colima y Morelos destacaron como las entidades federativas con la inflación más alta.

En cambio, en Chihuahua, Baja California Sur, Yucatán, Tamaulipas y Nuevo León, los precios al consumidor se colocaron por debajo del promedio nacional.

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