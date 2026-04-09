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Tráfico moderado en SLP; sin afectaciones mayores

Carretera 57 fluye con normalidad; ligero incremento en Salvador Nava y zona Alameda

Por Redacción

Abril 09, 2026 08:26 a.m.
A
Tráfico moderado en SLP; sin afectaciones mayores

La capital potosina registra actividad vehicular moderada, principalmente en los cuadrantes centro y oriente de la ciudad, sin reportes de afectaciones mayores.

De acuerdo con el monitoreo vial, la Carretera 57 presenta tráfico ligero en ambos sentidos, con avance continuo.

En tanto, en la avenida Salvador Nava Martínez se reporta un ligero incremento en la carga vehicular, especialmente en las inmediaciones del distribuidor Juárez.

Por su parte, la zona de la Alameda mantiene circulación fluida, aunque en la calle Othón se observa mayor movimiento tanto de vehículos como de peatones.

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