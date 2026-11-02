logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Lifting: antes de los sesenta

Fotogalería

Lifting: antes de los sesenta

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Santiago Giménez muestra su amor por Boca Juniors

Santiago Giménez compartió en redes sociales su entusiasmo por el triunfo de Boca Juniors.

Por El Universal

Noviembre 02, 2026 12:44 p.m.
A
Santiago Giménez muestra su amor por Boca Juniors
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      La fecha 15 del futbol argentino regaló uno de los espectáculos más apasionantes del continente con una nueva edición del Superclásico entre Boca Juniors y River Plate. Tras 90 minutos de alta intensidad, el conjunto xeneize se quedó con la victoria por (1-0) gracias a la anotación de Lautaro Di Lollo, desatando la euforia de sus aficionados.


      La magnitud del encuentro trascendió las fronteras de Argentina y captó la atención de figuras del balompié internacional, entre ellas Santiago Giménez. El delantero mexicano del Porto no quiso perderse el duelo y siguió de cerca las acciones acompañado de los argentinos Nehuén Pérez y Alan Varela.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      A través de sus redes sociales, el exjugador de Cruz Azul compartió su entusiasmo por el triunfo de Boca Juniors y dejó ver su simpatía por el club bonaerense. Además de disfrutar el partido junto a sus compañeros, Giménez lució los colores xeneizes, un gesto que no pasó desapercibido entre sus seguidores y que rápidamente generó reacciones entre aficionados mexicanos y argentinos.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Santiago Giménez muestra su amor por Boca Juniors
      Santiago Giménez muestra su amor por Boca Juniors

      Santiago Giménez muestra su amor por Boca Juniors

      SLP

      El Universal

      Santiago Giménez compartió en redes sociales su entusiasmo por el triunfo de Boca Juniors.

      Los cinco campeones más jóvenes en la historia de la Fórmula 1
      Los cinco campeones más jóvenes en la historia de la Fórmula 1

      Los cinco campeones más jóvenes en la historia de la Fórmula 1

      SLP

      El Universal

      El podio en México fue clave para que Antonelli alcanzara el título mundial.

      Bravo-Young logra histórica medalla en Mundial de Lucha
      Bravo-Young logra histórica medalla en Mundial de Lucha

      Bravo-Young logra histórica medalla en Mundial de Lucha

      SLP

      El Universal

      El luchador mexicano superó a campeones y favoritos para alcanzar la final en Astaná.

      Juan Reynoso hace llorar a Juan Valencia tras fuerte regaño
      Juan Reynoso hace llorar a Juan Valencia tras fuerte regaño

      Juan Reynoso hace llorar a Juan Valencia tras fuerte regaño

      SLP

      El Universal

      El técnico Juan Reynoso mostró su molestia con Juan Valencia, quien se quebró tras salir del campo.