Santiago Giménez muestra su amor por Boca Juniors
Santiago Giménez compartió en redes sociales su entusiasmo por el triunfo de Boca Juniors.
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La fecha 15 del futbol argentino regaló uno de los espectáculos más apasionantes del continente con una nueva edición del Superclásico entre Boca Juniors y River Plate. Tras 90 minutos de alta intensidad, el conjunto xeneize se quedó con la victoria por (1-0) gracias a la anotación de Lautaro Di Lollo, desatando la euforia de sus aficionados.
La magnitud del encuentro trascendió las fronteras de Argentina y captó la atención de figuras del balompié internacional, entre ellas Santiago Giménez. El delantero mexicano del Porto no quiso perderse el duelo y siguió de cerca las acciones acompañado de los argentinos Nehuén Pérez y Alan Varela.
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A través de sus redes sociales, el exjugador de Cruz Azul compartió su entusiasmo por el triunfo de Boca Juniors y dejó ver su simpatía por el club bonaerense. Además de disfrutar el partido junto a sus compañeros, Giménez lució los colores xeneizes, un gesto que no pasó desapercibido entre sus seguidores y que rápidamente generó reacciones entre aficionados mexicanos y argentinos.
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