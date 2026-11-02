Estados Unidos e Israel preparan posible ataque a Irán tras elecciones

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JERUSALÉN (AP) — Oriente Medio se prepara para un posible regreso a una guerra total. Hay preocupación de que Estados Unidos, junto con Israel, pueda atacar Irán poco después de las elecciones de mitad de mandato del martes en Estados Unidos.

Dos funcionarios iraníes dijeron que su delegación había salido de Qatar tras días de conversaciones, pero que se seguían intercambiando mensajes con Estados Unidos a través del mediador. Los funcionarios hablaron bajo condición de anonimato debido a la sensibilidad de las negociaciones.

Los esfuerzos diplomáticos buscan evitar nuevos ataques. Teherán ha ampliado sus amenazas, pero afirmó que está a la espera de la respuesta más reciente de Estados Unidos a una propuesta que abriría por completo el estrecho de Ormuz al transporte marítimo en un plazo de dos días si Washington cumple varias condiciones.

Así está la situación el lunes.

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Trump tuvo una llamada "muy buena" con Netanyahu

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo a los periodistas el domingo por la noche que él y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, tuvieron una llamada "muy buena" el sábado. Señaló que hablaron sobre Irán, pero no dio detalles.

Incluso antes de que Netanyahu y su bloque de aliados perdieran su mayoría en el parlamento en las elecciones de la semana pasada, crecían los temores de que Netanyahu estuviera impulsando nuevos ataques contra Irán en un intento por mantenerse en el poder en un gobierno de emergencia durante una guerra reanudada. Desde las elecciones del martes pasado, el primer ministro sólo ha hecho comentarios públicos sobre la votación.

No hubo declaraciones de Netanyahu ni de su oficina sobre la llamada más reciente con Trump, quien ha seguido alternando entre comentarios públicos sobre buscar conversaciones con Irán y amenazas de atacarlo con dureza.

"El pulso en el Golfo entre Estados Unidos e Irán es realmente entre Qatar e Israel", dijo en X Andreas Krieg, profesor del King´s College de Londres. "Qatar está trabajando incansablemente en una salida diplomática con el respaldo de la región, mientras que Israel busca vías militares para arrastrar a la región al desastre".

Irán escala sus amenazas mientras se mantiene en la diplomacia

La República Islámica ha intensificado sus mensajes públicos en medio de la incertidumbre, al afirmar que está lista tanto para la diplomacia como para un nuevo combate.

El nuevo líder supremo, el ayatolá Moytabá Jamenei, se reunió con los jefes militares de Irán y dijo que la respuesta a "cualquier tipo y nivel de amenaza" de Estados Unidos o Israel debe ser inmediata y sin "límites geográficos", e instó a ampliar la lista de posibles objetivos.

Jamenei aún no se ha mostrado en público desde que los ataques iniciales de Israel y Estados Unidos el 28 de febrero mataron a su padre, el anterior líder supremo.

El jefe de seguridad de Irán, Mohsen Rezaei, advirtió en X que cualquier ataque traería "golpes devastadores al agresor usando nuevas armas".

En una entrevista con la televisión estatal, Rezaei afirmó que "el tono ha cambiado por completo" por parte de Estados Unidos y lo calificó como una "muy buena señal". No dio detalles sobre la carta que recibió del vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, que Irán reconoció la semana pasada, y a la que dijo que no había respondido.

Rezaei también indicó que no se había tomado ninguna decisión para cambiar la doctrina nuclear de Irán, aunque señaló que algunos iraníes se habían preguntado si debería cambiarse en caso de que Irán fuera atacado de nuevo. Teherán ha insistido en que su programa nuclear es pacífico.

Washington busca impedir que Irán obtenga un arma nuclear y quiere abordar el tema en cualquier nueva ronda de conversaciones. Irán quiere tratar la cuestión nuclear más adelante.

El ministro iraní de Exteriores, Abbas Araghchi, dijo el lunes en una visita de un día al vecino Turkmenistán que el resultado final depende de las respuestas proporcionadas por Estados Unidos a las "preguntas iraníes".

Oriente Medio queda atrapado en medio y China ofrece ayuda

Se reportaron más ataques contra buques comerciales en el estrecho de Ormuz durante octubre, el mes con más agresiones registradas desde marzo, durante las primeras semanas de la guerra.

El ambiente era sombrío en el Diálogo de Manama, una cumbre anual de seguridad en Baréin organizada por el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos.

El asesor presidencial de Emiratos Árabes Unidos Anwar Gargash dijo a los asistentes que "las reglas de la lógica" muestran que las posturas de Estados Unidos e Irán están muy alejadas y que "si esas posiciones no se acercan, entonces tenemos que temernos lo peor".

Las naciones del golfo Pérsico han gastado miles de millones de dólares para reforzar sus capacidades de defensa desde que comenzó la guerra. Emiratos Árabes Unidos ha enfrentado el mayor número de ataques con misiles y drones de Irán, y la mayoría fueron interceptados.

El ministro egipcio de Exteriores, Badr Abdelatty, dijo en la reunión en Baréin que la próxima escalada " será más peligrosa, más destructiva y no conducirá a nada".

Mientras tanto, China enviará un enviado especial a Irán, Omán y Arabia Saudí a principios o mediados de noviembre, dijo a los periodistas el lunes la portavoz del Ministerio de Exteriores Mao Ning. El ministro de Exteriores, Wang Yi, se reunió con Ali Bagheri Kani, secretario adjunto del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán.

"El región del golfo de Oriente Medio no debería convertirse en un escenario de rivalidad entre grandes potencias y de conflicto geopolítico", dijo el presidente chino, Xi Jinping, en su reunión con el sultán de Omán, según un comunicado del Ministerio chino de Exteriores. Los dos países pidieron un regreso al diálogo.