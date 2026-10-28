logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

GP México: Checo Pérez celebra 300 carreras de F1

Fotogalería

GP México: "Checo" Pérez celebra 300 carreras de F1

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Federación y estado acuerdan financiar obras de agua en Jalisco

La inversión conjunta evitará endeudamiento y responde a la falta de recursos del estado

Por El Universal

Octubre 28, 2026 09:40 a.m.
A
Federación y estado acuerdan financiar obras de agua en Jalisco
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció una inversión conjunta entre el gobierno federal y el de Jalisco para realizar obras que permitan mejorar el abasto y la calidad del agua en la Zona Metropolitana de Guadalajara.

      Gobierno federal y Jalisco acuerdan financiamiento para obras de agua

      Al comenzar su conferencia matutina, la Mandataria federal informó que el gobierno de México destinará cerca de 14 mil 500 millones de pesos para concretar los proyectos, mientras que la administración estatal encabezada por Pablo Lemus aportará recursos adicionales.

      Sheinbaum explicó que el esquema de financiamiento se acordó luego de que el gobierno de Jalisco planteara dificultades para cubrir por sí solo el costo total de las obras.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Participación de autoridades y detalles del proyecto

      La Presidenta destacó que la inversión conjunta permitirá ejecutar los trabajos sin recurrir al endeudamiento y garantizar el suministro de agua para la segunda zona metropolitana más poblada del país.

      En el anuncio participaron el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, y funcionarios de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), entre ellos su director general, Efraín Morales López.

      "(...) y la segunda es la obra de agua muy importante o las obras relacionadas con el abasto y la calidad del agua para la zona metropolitana de Guadalajara. Llevamos ya tiempo trabajando en este proyecto, el gobernador había planteado, dado que no había lo suficiente recursos en Jalisco para hacer toda la obra, un esquema para financiar una parte de la obra.

      Tomamos la decisión en el trabajo conjunto de que el gobierno Federal ponga, lo va a explicar también Efraín, cerca de 14,500 millones de pesos para poder garantizar que se lleve a cabo esta obra", destacó Sheinbaum.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Federación y estado acuerdan financiar obras de agua en Jalisco
      Federación y estado acuerdan financiar obras de agua en Jalisco

      Federación y estado acuerdan financiar obras de agua en Jalisco

      SLP

      El Universal

      La inversión conjunta evitará endeudamiento y responde a la falta de recursos del estado

      México externa condolencias al pueblo español tras accidente
      México externa condolencias al pueblo español tras accidente

      México externa condolencias al pueblo español tras accidente

      SLP

      El Universal

      La Secretaría de Relaciones Exteriores brinda apoyo a mexicanos afectados en España.

      Senado retira de su web una década de gastos
      Senado retira de su web una década de gastos

      Senado retira de su web una década de gastos

      SLP

      El Universal

      Artículo 19 denuncia que retirar los registros dificulta vigilar el uso de recursos públicos.

      Van por firmas para remover a Olivos
      Van por firmas para remover a Olivos

      Van por firmas para remover a Olivos

      SLP

      El Universal