Federación y estado acuerdan financiar obras de agua en Jalisco

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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció una inversión conjunta entre el gobierno federal y el de Jalisco para realizar obras que permitan mejorar el abasto y la calidad del agua en la Zona Metropolitana de Guadalajara.

Gobierno federal y Jalisco acuerdan financiamiento para obras de agua

Al comenzar su conferencia matutina, la Mandataria federal informó que el gobierno de México destinará cerca de 14 mil 500 millones de pesos para concretar los proyectos, mientras que la administración estatal encabezada por Pablo Lemus aportará recursos adicionales.

Sheinbaum explicó que el esquema de financiamiento se acordó luego de que el gobierno de Jalisco planteara dificultades para cubrir por sí solo el costo total de las obras.

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Participación de autoridades y detalles del proyecto

La Presidenta destacó que la inversión conjunta permitirá ejecutar los trabajos sin recurrir al endeudamiento y garantizar el suministro de agua para la segunda zona metropolitana más poblada del país.

En el anuncio participaron el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, y funcionarios de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), entre ellos su director general, Efraín Morales López.

"(...) y la segunda es la obra de agua muy importante o las obras relacionadas con el abasto y la calidad del agua para la zona metropolitana de Guadalajara. Llevamos ya tiempo trabajando en este proyecto, el gobernador había planteado, dado que no había lo suficiente recursos en Jalisco para hacer toda la obra, un esquema para financiar una parte de la obra.

Tomamos la decisión en el trabajo conjunto de que el gobierno Federal ponga, lo va a explicar también Efraín, cerca de 14,500 millones de pesos para poder garantizar que se lleve a cabo esta obra", destacó Sheinbaum.