Investigan a dos por asesinato de Carlos Manzo

Morelia, Mich.- La Fiscalía General del Estado de Michoacán investiga a dos personas que presuntamente participaron en la organización del crimen y acompañaron al autor material del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez.

“Hay otras personas que participaron en la organización. Al acompañamiento del autor material le hemos dado seguimiento en la revisión de imágenes del C5 sobre los hechos”, explicó el fiscal estatal Carlos Torres Piña a El Universal.

Indicó que los involucrados se hospedaron en un hotel en Uruapan, de donde salen dos personas, una de ellas el autor material, y la otra una persona “a la que se está dando seguimiento”.

Explicó que “en la revisión hacia atrás de los hechos vemos que hay una tercera persona que participa y se involucra con estos dos jóvenes en algunas compras, previo a estos hechos”.

Asimismo, precisó que las dos personas que eran investigadas por lesiones eran ciudadanos que estaban en el lugar y salieron heridos, pero fueron ajenos a los hechos. Por lo que las investigaciones se centran en los dos sujetos que acompañaron a Víctor Manuel Ubaldo el día del crimen.

Torres Piña dio a conocer que la persona que asesinó al alcalde Carlos Manzo fue identificada como Víctor Manuel Ubaldo Vidales, de 17 años, originario de Paracho, quien fue abatido en el lugar de los hechos.

Su familia dijo que fue ingresado a un centro de adicciones en meses anteriores, del cual había salido hace unas semanas y tenía ocho días de no regresar a su casa.

Marcha para pedir paz

Distintos sectores de la población salieron este jueves por la tarde a las calles de Morelia, a manifestarse en una marcha pacífica que recorrió la principal avenida de la capital michoacana.

Una vez más, los ciudadanos pidieron paz y condenaron el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Alberto Manzo Rodríguez.

“Todos los sectores debemos de ser contemplados; ninguno debe de quedar fuera de un plan para pacificar al estado, porque toda la violencia está relacionada. Yo soy la principal que dice que la política está en todas partes, nos guste o no. Entonces, yo debería ser partícipe y deberían contemplarnos a todos los sectores, para atender el plan o proyecto que se haga, tanto a nivel federal, estatal y municipal”, explicó una de las mujeres que encabezó la manifestación, convocada con velas y sombreros en la capital.