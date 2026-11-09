Investigan en 4 estados caso del edil secuestrado

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Ciudad de México.- Tras 12 horas desaparecido en ruta hacia Real de Catorce, SLP, el alcalde de Río Bravo, Tamaulipas, Miguel Ángel Almaraz Maldonado (PAN), fue encontrado con vida en Coahuila, donde dijo que pasó "sustos terribles" y pudo escapar por un descuido de sus captores, de los que no dio detalles.

En la investigación de este caso participan cuatro entidades, en coordinación con el Gabinete de Seguridad del gobierno federal.

La noche del sábado se informó que el alcalde y su familia fueron interceptados por hombres armados que los despojaron de su vehículo y pertenencias. Se reportó que la familia fue liberada pero el alcalde quedó retenido.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de San Luis Potosí indicó que el hecho se registró en Zacatecas. Sin embargo, tanto la fiscalía de Tamaulipas, como la de Zacatecas precisaron que todo sucedió en una localidad de San Luis Potosí.

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Ante las discrepancias, el Gabinete de Seguridad tomó la batuta y señaló que en coordinación con autoridades de San Luis Potosí, Zacatecas y Tamaulipas realizaban labores de investigación y búsqueda para apoyar la localización de Almaraz Maldonado.

Hacia el mediodía del domingo, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que el alcalde había sido localizado.

Por la tarde, el gobierno de Coahuila confirmó que el funcionario fue rescatado en un filtro de la Policía Estatal en los límites con Zacatecas y se encontraba formalmente bajo resguardo y protección de la Fiscalía de dicho estado.

El alcalde Miguel Ángel Almaraz Maldonado, dijo a la prensa local que fue pasó "sustos terribles" y pudo escapar por un descuido. "Después de una mala experiencia, me siento bien. Sin golpes, lesiones, nada de eso, pero sustos terribles, sí".

A pregunta expresa, el alcalde indicó que lo tenían resguardado "en un potrero y de repente se salieron de ahí, brincamos la cerca, corrimos una hora sin parar, y luego deambulamos toda la noche, 80 kilómetros, hasta llegar acá", dijo a la prensa local, sin precisar quién lo tenía retenido o quien lo acompañaba.

Versiones encontradas

El fiscal de Zacatecas, Cristian Camacho Osnaya, reveló que la desaparición del alcalde ocurrió en el municipio de Cedral, San Luis Potosí, y su localización con vida fue a bordo de un autobús en el estado de Coahuila.

El fiscal precisó que se tuvo conocimiento indirecto del caso a partir del reporte de auxilio que recibieron el sábado por el robo del vehículo de un empresario zacatecano en territorio potosino, en la franja que colinda con San Tiburcio, Mazapil.

Aclaró que la ruta de viaje que tomó Almaraz Maldonado nunca atravesó por territorio zacatecano, lo cual pudo confirmar al entablar contacto con las autoridades de Tamaulipas.

En contraste, el empresario zacatecano sí transitó por la carretera federal 54 y tomó la desviación en San Tiburcio hacia Vanegas, San Luis Potosí, para conectarse rumbo a Real de Catorce, siendo en esa franja limítrofe donde fue despojado de su unidad.

Las labores de inteligencia les revelaron que el edil y un acompañante habrían abordado un autobús de pasajeros, el cual pudo ser interceptado para poner a salvo al alcalde, quien fue trasladado a la sede de la Fiscalía de Coahuila en Saltillo para valorar su estado de salud, hasta donde acudió personal de Zacatecas y de Tamaulipas para acompañar su retorno seguro. Hasta anoche se desconocía la identidad del acompañante.