Iremos por cómplices de cárteles: Sara Carter

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Ciudad de México.- Sara Carter, directora de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas de Estados Unidos (ONDCP, por sus siglas en inglés), advirtió a funcionarios mexicanos que colaboren con los cárteles de la droga, incluyendo gobernadores, que "iremos tras ustedes".

En entrevista para la cadena Voz Media USA, la zar antidrogas afirmó que el presidente estadounidense Donald Trump ha sido muy claro en su política contra el narcotráfico.

"El presidente Trump ha sido muy claro: si ayudan o son cómplices con los cárteles, si colaboran con los cárteles, si colaboran con organizaciones terroristas extranjeras —como Estados Unidos denomina a los cárteles—, no nos importa si eres el gobernador o si eres la persona trabajando en la plaza [del cártel] en una pequeña tienda, te encontraremos, iremos por ti y nos aseguraremos de que pagues el precio", advirtió.

Como ha hecho en el pasado, Carter reconoció la cooperación que existe de parte del gobierno mexicano, pero insistió en la necesidad de intensificar los esfuerzos en el combate contra el tráfico de drogas.

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"Lo que digo es: ´Únanse a nosotros, detengan esto´. Podemos acabar con lo s cárteles si trabajamos juntos. Podemos encontrar puntos en común sobre los cuales podemos construir", señaló.

Agregó: "No habrá ni un solo día en los próximos dos años y medio, y probablemente mucho más allá de esta administración [de Trump], en que cualquiera de los miembros de los cárteles o cualquiera que colabore con ellos pueda dormir tranquilo".

En abril pasado, el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó al hoy gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros funcionarios y exfuncionarios del estado, de colaborar con la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa. El gobierno mexicano ha exigido a la administración Trump pruebas de las acusaciones.

Carter prometió que "en lo que respecta a las drogas, y como alguien que trabaja con todo el aparato gubernamental, desde el Departamento de Guerra hasta el Departamento de Salud y Servicios Humanos, vamos a ir tras ellos".

En septiembre pasado, al publicar la lista de países productores y de tránsito de drogas, Trump exigió a México "detener y juzgar a los funcionarios corruptos que han ayudado a los cárteles".

En su mensaje en la Asamblea General de Naciones Unidas, Trump retomó el tema y declaró "inaceptable" que Estados Unidos comparta frontera "con un territorio dominado por los cárteles". Advirtió que México "tiene que retomar el control (...) frente a los enemigos de la humanidad".

Tanto Trump como Carter han elogiado la cooperación del gobierno mexicano. "Estoy muy orgulloso de decir que tenemos una muy buena relación con el gobierno mexicano. Hemos tenido grandes avances con México", indicó Trump en la ONU.