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Aspirantes rechazados de la UNAM marchan en Ciudad Universitaria

La protesta se dirigió a la Torre de Rectoría, con consignas que demandan la reposición del examen presencial.

Por El Universal

Julio 27, 2026 01:25 p.m.
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Aspirantes rechazados de la UNAM marchan en Ciudad Universitaria
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      Aspirantes rechazados en el primer examen virtual de ingreso a la licenciatura en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) se manifestaron en las inmediaciones de Ciudad Universitaria para exigir la cancelación y reposición del examen de selección en modalidad presencial.


      En punto de las 11:00 horas, los manifestantes se concentraron en el Metro Ciudad Universitaria e Insurgentes Sur para dirigirse a la Torre de Rectoría. Entre consignas como "¡No a la IA, sí a la solución!", "¡Examen presencial, examen presencial!", "¡Exigimos cancelar el examen virtual!", "¡Examen en línea fue una porquería!", "¡Examen limpio y transparente!" demandaron transparencia en el proceso de selección para la Universidad Nacional.

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      En entrevista con EL UNIVERSAL, Melanie Maya, de 18 años, quien realizó su examen para ingresar a la carrera de Psicología, pero se quedó a un acierto, pidió a las autoridades el retorno del examen en modalidad presencial y la cancelación de prueba a los aspirantes que hicieron trampa.
      "Muchos aspirantes nos esforzamos por un lugar aquí. Estuvimos meses estudiando, sacrificamos muchas cosas y se me hace injusto que personas que tal vez no van a valorar el lugar, porque hicieron trampa, se quedaron", dijo.
      "Y personas que realmente queremos el lugar, que sí estudiamos y no hicimos trampa, que sacamos un puntaje alto se demerita y es injusto", añadió.
      Sobre el presunto uso de IA durante el examen, afirmó que la "inteligencia artificial se debe regular y en ciertos casos como este no se debería hacer en línea, porque ya vimos lo que pasó, los puntajes se elevaron demasiado casualmente cuando el examen se hace en línea".
      Con respecto al actuar de la Universidad Nacional ante el incidente, consideró que "están ahorrando tiempo y no van a hacer nada, pero esperaría que nos dieran una solución".

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