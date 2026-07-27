SEP niega autorización a educación militarizada en México

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Ante el caso de la joven Dafne Zapata, quien murió en una academia militarizada, el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado, aseguró que en México no está autorizada la educación de este tipo.En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este lunes 27 de julio en Palacio Nacional, Delgado comentó que corresponde revisar a los estados.

"No está autorizada por la ley ningún tipo de educación tipo militarizada. Ni la Secretaría de Educación ni la Defensa Nacional autorizan este tipo de modalidades", comentó.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Recordó que el viernes pasado se envió un comunicado a todas las autoridades estatales, "que son las responsables de dar autorizaciones para la operación de escuelas"."No está, en ningún momento, autorizado este tipo de educación militarizada que así les llaman ellos. Además, en la ley también protege a los niños de cualquier tipo de maltrato. Y por el contrario, la Nueva Escuela Mexicana está basada en un enfoque de derechos humanos e igualdad sustantiva (...)", mencionó.Agregó que son escuelas que ofrecen "está modalidad" y "eso es lo que no debe permitirse".Mario Delgado mencionó que la SEP ha estado en contacto con la autoridad educativa de de Tamaulipas, donde sucedieron los hechos, además que se intentó tener contacto con la mamá de Dafne, pero aún no ha habido respuesta por recomendación de los abogados."¿Van a prohibir este tipo de escuelas?", se le preguntó."Es que no estén prohibidas, es que no están permitidas", respondió al llamar a todo el sistema educativo a que se haga una supervisión. Dijo que en Tamaulipas se detectaron otros cinco planteles que ofrecen está educación "y de inmediato se van a revisar sus permisos"."¿Se van a revisar en todo el país?", se le insistió al secretario de Educación."Sí, es justo el recordatorio que hicimos el viernes, que hagamos una revisión en todo el país para verificar que no haya este tipo de escuelas que ofrezcan, aparentemente, este tipo de modalidad", contestó.Agregó que le corresponde a los estados, pero la SEP tiene facultad para vigilar que se observen y cumplan las disposiciones."¿Hay una deficiencia?", se le preguntó."Hubo un reglamento hace muchos años, hay que decirlo, pero eso está más que superado por las actuales leyes", respondió al insistir en que las autoridades estatales hagan una revisión.