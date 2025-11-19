logo pulso
Javier Duarte busca hoy su libertad anticipada; jueza definirá si sale del Reclusorio Norte

La FGR presentará seis testigos para frenar su liberación; el caso involucra desvíos por 61 mil millones y 71 denuncias

Por El Universal

Noviembre 19, 2025 08:21 a.m.
A
Javier Duarte busca hoy su libertad anticipada; jueza definirá si sale del Reclusorio Norte

Este miércoles se definirá si el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, obtiene la libertad anticipada, tras cumplir más de la mitad de la sentencia de nueve años de prisión a la que fue condenado por los delitos de asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero).

El expriista está citado a las 9:45 de la mañana para comparecer ante la jueza de Ejecución Penal del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, Ángela Zamorano Herrera, en continuación de la audiencia de libertad anticipada solicitada por la defensa del exmandatario veracruzano.

Para la diligencia de hoy se espera que comparezca el director del Reclusorio Norte, Luis Ángel Hernández Salas, quien declarará sobre la conducta y comportamiento de Duarte de Ochoa.

En tanto, que la Fiscalía General de la República (FGR) presentará a seis testigos con los que busca evitar que al político veracruzano se le conceda la libertad anticipada.

En caso de que se le otorgue la libertad, el exgobernador de Veracruz saldrá este miércoles del Reclusorio Norte poniendo fin a su condena que le fue impuesta.

Vania Pérez Morales, presidenta del Sistema Nacional Anticorrupción, dijo que espera que las autoridades hagan lo correspondiente y recuperen los 61 millones de pesos que Duarte de Ochoa desvío durante su administración.

"Javier Duarte 61 mil millones observados por la Auditoría Superior y 71 denuncias. El mayor caso de corrupción puede volverse el mayor caso de impunidad. Para evitarlo se requiere: recuperar lo robado, reparar a las víctimas y sancionar en serio", indicó.

Duarte de Ochoa y su defensa comparecieron la semana pasada en una diligencia de más diez horas en la que declararon cinco testigos presentados por los abogados del veracruzano para acreditar su buena conducta.

Los testigos que se presentaron ante la jueza Angela Zamorano Herrera fueron Leticia Gárnica González, directora Jurídica del Reclusorio Norte; Francisco Javier Morales, encargado de Apoyo Penitenciario; Diego Quiroz Rodríguez, director de Sentenciados; Oswaldo González Rojas, exsubdirector del Reclusorio Norte; Daniel Espinosa Espinosa, subdirector de Custodia.

