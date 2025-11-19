Chocan dos unidades de Trolebús; 26 heridos

CIUDAD DE MÉXICO.- El choque entre dos unidades de Trolebús Elevado en la estación Santa Marta dejó un saldo de 26 personas con contusiones.

El Servicio de Transportes Eléctricos (STE) informó que al lugar arribaron servicios de emergencia para trasladar a las personas al hospital, donde serían valoradas de forma preventiva, sin que alguna de ellas presentara alguna lesión grave.

También acudieron paramédicos del Escuadrón de Rescates y Urgencias Médicas (ERUM) y Protección Civil para brindar atención a los pasajeros.

El STE aseveró que colaborará con las autoridades correspondientes para determinar la responsabilidad de los conductores y permanecerá atento de la evolución de la salud de las personas lesionadas, así como del apoyo necesario.

El secretario de Movilidad (Semovi) de la Ciudad de México, Héctor Ulises García Nieto, explicó que una vez que se atienda a todos los usuarios que resultaron lesionados por el choque de dos unidades del Trolebús Elevado, se hará una investigación para determinar la causa del accidente.

En conferencia de prensa, junto a la jefa de Gobierno, Clara Brugada, afirmó que se trató de “un percance menor”.