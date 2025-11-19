“No hay menos homicidios, hay más desaparecidos”

CIUDAD VALLES.- El activista social, Miguel Ángel Guzmán Michel dice que este gobierno de Morena ya no cuenta a los muertos por violencia, porque en lugar de aparecer en las calles, terminan en fosas clandestinas.

El maestro de Derecho Agrario de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y también líder de México Nuevo refirió que el gobierno actual de Claudia Sheinbaum Pardo dejó de tener cifras altas de homicidios dolosos, porque sugirió que hay una especie de pacto con el crimen en el que los cadáveres ya no se dejan en la calle o los espacios públicos, sino que ahora se confinan a fosas clandestinas.

Ante eso, el litigante explicó que no es que haya menos homicidios, lo que pasa es que hay más desaparecidos que, eventualmente, son encontrados (si es que sucede así), en fosas.