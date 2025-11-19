El Ballet Folclórico Universitario presentará el espectáculo ¡Viva la música, el baile y la revolución! como parte de las actividades dedicadas a conmemorar la Revolución Mexicana. La función se llevará a cabo este miércoles 19 de noviembre a las 19:00 horas en el Patio del Edificio Central de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.

La agrupación universitaria ofrecerá una selección de bailes tradicionales vinculados a la época revolucionaria, mediante un programa que destaca la variedad de ritmos y estilos que han formado parte de la memoria cultural del país. Las coreografías se acompañan con vestuarios característicos y una propuesta escénica que recupera pasajes históricos a través del movimiento.

El espectáculo contará con la participación de Fusión Musical, agrupación potosina encargada de la interpretación en vivo. Para esta presentación, el conjunto incluirá un repertorio de música mexicana donde el banjo se convierte en instrumento central. Esta colaboración sostiene el carácter festivo del concierto y refuerza el diálogo entre danza y tradición musical.

El Ballet Folclórico Universitario se formó a partir de un grupo de jóvenes interesados en preservar y difundir la danza folklórica. Desde su consolidación, ha participado en diversos encuentros y presentaciones, entre ellos dos festivales internacionales de danza en Corea durante 2013. Su trabajo se mantiene bajo la dirección de los profesores David Reyna y Leonardo Rivera.

Esta presentación reúne a intérpretes, músicos y audiencias para celebrar una fecha histórica a través de un espectáculo que destaca la relevancia de la danza tradicional en la vida cultural del estado. La entrada es libre para todo público.