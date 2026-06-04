Jornada de violencia registran en Michoacán

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Morelia, Mich.- Una nueva jornada de violencia se hizo presente este miércoles en el estado, en donde cinco personas fueron asesinadas en el municipio de Zamora y tres en Apatzingán.

El hallazgo de cuatro hombres asesinados a tiros y la muerte a balazos de una mujer, cimbró al municipio de Zamora. Está ofensiva criminal ocurrió en la colonia Primero de Mayo, de esta ciudad ubicada a 183 kilómetros de la capital michoacana.

Los informes señalan que, vecinos de esa colonia reportaron un par de ataques a balazos y posteriormente el hallazgo de los cuerpos de cuatro hombres que flotaban en un canal de riego conocido como la Beatilla.

También se reportó la muerte de una mujer en el acceso principal de una vivienda.

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Mientras tanto, hombres armados asesinaron a balazos a tres personas y dejaron lesionadas a otras tres, al interior del Mercado Municipal Ignacio López Rayón, de la ciudad de Apatzingán.

Los reportes preliminares indican que varios hombres armados descendieron de un vehículo particular e ingresaron a ese mercado localizado en la colonia Babilonia, donde dispararon en contra de tres jóvenes quienes murieron en el lugar.

Derivado del ataque quedaron heridas tres personas más, mismas que fueron canalizados a hospitales de la región para su atención médica.