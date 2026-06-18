Joven colombiano muere en riña en zona de bares de Guadalajara

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Un hombre originario de Colombia

durante una

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ocurrida la madrugada de este jueves en la zona de bares de la Colonia Americana de Guadalajara.De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades tapatías, cerca de laselementos de ladetectaron a varias personas peleando en las inmediaciones de las calles, por lo que encendieron los códigos luminosos y sonoros para dispersar advertir sobre su presencia.Cuando el grupo se dispersó en el sitio sólo quedaron, una de ellas tendida en el suelo; los policías solicitaron el apoyo deque al llegar corroboraron la muerte del hombre que yacía en el pavimento con unA un costado del cuerpo se localizó unacon la que se sospecha fue golpeado el hombre que perdió la vida; sobre la segunda persona herida se informó que presentó un golpe en la frente y fue trasladado a recibir auxilio médico.Por las declaraciones del herido se supo que tanto él como la persona fallecida sonpero desde hace siete años llegaron a vivir a; hasta ahora no se ha informado cuál fue la causa de a riña, pero de forma extraoficial se indicó que ésta empezó en el cruce de las avenidas Chapultepec y La Paz, por donde caminaban muchas de las personas que acudieron alen La Minerva.