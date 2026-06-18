Joven colombiano muere en riña en zona de bares de Guadalajara
La riña ocurrió en la madrugada en la Colonia Americana, donde un hombre colombiano fue golpeado y murió en el lugar.
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Un hombre originario de Colombiamurió durante una riña colectiva
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ocurrida la madrugada de este jueves en la zona de bares de la Colonia Americana de Guadalajara.
De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades tapatías, cerca de las 4:00 horas elementos de la policía municipal detectaron a varias personas peleando en las inmediaciones de las calles López Cotilla y Progreso, por lo que encendieron los códigos luminosos y sonoros para dispersar advertir sobre su presencia.
Cuando el grupo se dispersó en el sitio sólo quedaron dos personas heridas, una de ellas tendida en el suelo; los policías solicitaron el apoyo de paramédicos que al llegar corroboraron la muerte del hombre que yacía en el pavimento con un golpe en la cabeza.
A un costado del cuerpo se localizó una piedra con la que se sospecha fue golpeado el hombre que perdió la vida; sobre la segunda persona herida se informó que presentó un golpe en la frente y fue trasladado a recibir auxilio médico.
Por las declaraciones del herido se supo que tanto él como la persona fallecida son originarios de Colombia pero desde hace siete años llegaron a vivir a Tlajomulco; hasta ahora no se ha informado cuál fue la causa de a riña, pero de forma extraoficial se indicó que ésta empezó en el cruce de las avenidas Chapultepec y La Paz, por donde caminaban muchas de las personas que acudieron al concierto de Maná en La Minerva.
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