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Comercio descarta que haya nuevos permisos para informales

De la Vega señaló que la política busca mejorar la imagen urbana y el orden en la capital

Por Samuel Moreno

Junio 18, 2026 01:18 p.m.
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Comercio descarta que haya nuevos permisos para informales
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      La Dirección de Comercio Municipal no ha otorgado un solo permiso nuevo para vendedores ambulantes desde el inicio de la actual gestión, afirmó su titular, Ángel de la Vega, quien aseguró que la política del Ayuntamiento es contener el crecimiento de esta actividad en el Centro Histórico de la capital potosina.

      El funcionario señaló que, lejos de incrementar el padrón, la dependencia ha retirado algunos permisos existentes y continuará con acciones de ordenamiento como parte de una estrategia integral que involucra a distintas áreas municipales. "Yo no he firmado ni un solo permiso desde que llegué", sostuvo.

      De la Vega explicó que estas medidas responden a la instrucción del alcalde Enrique Galindo Ceballos de mejorar la imagen del Centro Histórico, considerado el principal punto de encuentro para habitantes de la capital, visitantes del interior del estado y turistas que llegan a San Luis Potosí.

      Indicó que el objetivo es ofrecer una mejor imagen urbana y recuperar el orgullo por el centro de la ciudad, mediante acciones que permitan mantener el orden en la vía pública y fortalecer el atractivo de esta zona para quienes la visitan diariamente.

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      Actualmente, el censo de la Dirección de Comercio registra mil 118 puestos instalados en la periferia catalogada como parte del Centro Histórico. Según el funcionario, esa cifra se mantiene estable y no ha registrado crecimiento durante el tiempo que lleva al frente de la dependencia.

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