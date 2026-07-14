Seis jóvenes desaparecidos en Jalisco se encuentran bien: Harfuch

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó que los seis estudiantes de secundaria y preparatoria desaparecidos tras salir de una ceremonia de graduación en Jalisco se encuentran bien y el caso se encuentra en investigación por posible reclutamiento forzado por parte de grupos delictivos.

"Hay una investigación en curso, ahí pediríamos evidentemente un poco de sigilo, tenemos una buena investigación sobre el reclutamiento que también vamos a presentar aquí. Aquí mismo se ha presentado, hemos tenido varias detenciones, incluyendo la más importante que fue una operación del Ejército donde se detuvo al Comandante Lastra, que era el principal reclutador del Cártel Jalisco", explicó.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Durante la conferencia matutina de este martes 14 de julio, el funcionario destacó que se han registrado más detenciones de integrantes de cárteles de droga. Tres adolescentes desaparecieron el 25 de junio, cuando se dirigían a su ceremonia de graduación, y el 30 de junio desaparecieron otros tres adolescentes al salir de su evento."Los seis jóvenes se encuentran bien, primero regresan las tres jovencitas y posteriormente los tres jóvenes. En ese caso, ya hay una investigación donde estamos participando de manera directa, además de las fiscalías de los estados. También el Gabinete de Seguridad está participando de manera directa en las investigaciones para detener a los responsables", afirmó García Harfuch.Desaparición de jóvenes en JaliscoEl 9 de julio, la Fiscalía de Jalisco confirmó que los seis jóvenes ya fueron liberados y localizados con vida. Sin embargo, las investigaciones continúan para esclarecer cómo ocurrieron las desapariciones, identificar a los responsables y determinar si existe alguna relación entre ambos casos.El primer caso ocurrió en Puerto Vallarta, donde desaparecieron Flor Yoselin Espinoza Contreras, de 18 años; José Israel Ramos Mejía, de 17 y Elvira Monserrat Guzmán Mascorro, de 14 años. Los tres esperaban el transporte público para trasladarse a su ceremonia de graduación cuando se perdió el contacto con ellos.Durante su ausencia, los jóvenes lograron comunicarse con sus familiares para informar que se encontraban bien y que no regresarían a casa. Pese a ello, la Fiscalía descartó que se tratara de una decisión voluntaria, ya que los indicios obtenidos durante la investigación apuntaban a un posible reclutamiento forzado por parte de un grupo delictivo.El segundo caso ocurrió en Guadalajara donde desaparecieron Justhin Enrique Torres Sandoval, de 15 años; Jórdan Isaac García López, de 14 y Christopher Alfredo Sandoval Muñoz, de 14 años. Los adolescentes desaparecieron después de asistir a la ceremonia de graduación de la Secundaria Técnica 113, ubicada en la colonia Lomas del Paraíso.Como parte de las investigaciones, la Fiscalía informó que antes de desaparecer los adolescentes comentaron a uno de sus compañeros que serían llevados a trabajar a la sierra durante tres meses. Horas después, la madre de uno de ellos recibió un mensaje en el que le pedían orar por los tres.Esta mañana, Rosa Icela Rodríguez, secretaría de Gobernación (Segob) indicó que la estrategia de Atención a las Causas, se trabaja con jóvenes para prevenir el reclutamiento, mientras que la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) dará a conocer la disminución de casos de este tipo:"Cada día hay menos reclutamiento, pero todavía persiste el tema en que por desgracia a veces caen en estas en esta cooptación. Entonces, vamos a seguir trabajando de manera preventiva en el tema", aseguró.