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Juez desecha un amparo de "El R1"

Por El Universal

Septiembre 02, 2026 03:00 a.m.
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Juez desecha un amparo de "El R1"
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      CIUDAD DE MÉXICO.- Tras ser acusado en una Corte de los Estados Unidos, Ramón Ángel Álvarez Ayala, "El R1", lugarteniente del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y presunto autor intelectual del asesinato del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo, tramitó un amparo para evitar su extradición o expulsión al vecino país.

      Sin embargo, Daniel Marcelino Niño Jiménez, juez Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, con residencia en Toluca, desechó por improcedente la demanda de Álvarez Ayala, detenido en julio pasado por fuerzas federales.

      Preso en el penal de alta seguridad del Altiplano, "El R1" solicitó ayer la protección de la justicia federal contra cualquier orden de extradición, expulsión y destierro que atribuyó a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

      En acuerdo publicado este martes en registros judiciales, el juez Niño Jiménez desechó de plano su demanda porque el juicio de amparo no procede contra actos futuros de realización incierta.

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      "Por regla obligatoria, el acto reclamado debe existir al momento de la presentación de la demanda de amparo, pues sólo en ese caso se estaría frente a la creación, modificación o extinción de una situación jurídica concreta, susceptible de generar una afectación real y actual en la esfera jurídica de la persona quejosa, cuyo reparación se persigue mediante el juicio de amparo", sentenció.

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