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Nacional

Julieta Ramírez se reúne con Jaime Bonilla en Baja California

Ramírez fue designada coordinadora estatal de Morena para la defensa de la transformación rumbo a la elección 2027.

Por El Universal

Septiembre 25, 2026 02:54 p.m.
A
Julieta Ramírez se reúne con Jaime Bonilla en Baja California
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      La coordinadora estatal en defensa de la transformación y la soberanía nacional de Baja California, Julieta Ramírez, se reunió con el exgobernador Jaime Bonilla.

      Reunión entre Julieta Ramírez y Jaime Bonilla en Baja California

      En X, la senadora con licencia de Morena compartió una foto con el actual dirigente estatal del Partido del Trabajo (PT). "Aquí sabemos que la unidad entre los partidos que han luchado por la Transformación se construye con el diálogo, respeto y voluntad de encontrar coincidencias por encima de las diferencias", comentó Ramírez.

      Designación de Julieta Ramírez como coordinadora estatal de Morena

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      Vale la pena mencionar que Bonilla fue gobernador de Baja California del 1 de noviembre de 2019 al 31 de octubre de 2021.

      Por otro lado, Julieta Ramírez fue anunciada por Movimiento de Regeneración Nacional como coordinadora estatal en defensa de la transformación y la soberanía nacional en dicha entidad con dirección a la elección de 2027.

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