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Harry Styles se despide de sus fans en Ciudad de México

El cantante británico cerrará su gira en Ciudad de México tras dos semanas de presentaciones.

Por El Universal

Agosto 10, 2026 06:45 p.m.
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Harry Styles se despide de sus fans en Ciudad de México
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      CIUDAD DE MÉXICO, agosto 10 (EL UNIVERSAL).- Harry Styles vive las últimas horas de su visita a la Ciudad de México, y antes de subir al escenario del Estadio GNP Seguros, fue despedido por decenas de fans que se dieron cita para verlo por última vez.

      Último encuentro de Harry Styles con sus fans en México

      Alrededor de las 15:00 horas, los seguidores del cantante comenzaron a llegar con discos, sudaderas y otros recuerdos de la residencia que, durante dos semanas, convirtió a la capital mexicana en una parada central del Together, Together tour.

      Algunos esperaron sentados durante horas; otros permanecieron de pie y detrás de las vallas metálicas que el equipo de seguridad colocó para la protección del artista y los asistentes.

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      Despedida y reacciones de los fans

      Una hora después, el intérprete de "Watermelon Sugar" salió del Four Seasons escoltado por una patrulla de la Secretaría de Seguridad y rumbo al lugar que se ha convertido en su casa.

      Aunque todo ocurrió en cuestión de segundos, y el británico no se detuvo a saludar, para muchos, verlo de lejos fue el cierre perfecto de su estancia en el país.

      "¡Harry me vio a los ojos!" y "¡Vi a Harry!" fueron algunos de los gritos que se escucharon entre las fans, quienes incluso rompieron en llanto.

      La concentración frente al recinto fue, más que una guardia. Allí se intercambiaron fotografías, videos, recuerdos e historias.

      Esta noche, Styles cerrará con broche de oro su parada en la capital con un último show, el sexto, y pondrá punto final a dos semanas en las que la Ciudad de México se convirtió en una extensión inesperada de su gira.

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