La CNTE se radicaliza, ahora vandaliza la SEP

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Ciudad de México.- Maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación se manifestaron en la sede de la SEP en avenida Universidad, donde realizaron un mitin para exigir diversas demandas, como la derogación de las reformas a la Ley del ISSSTE, y después derribaron una valla metálica, lanzaron petardos e ingresaron al inmueble, donde quemaron mobiliario.

Alrededor de las 10:30 horas, de este miércoles, un contingente de cientos de maestros, disidentes de Guerrero, arribaron a esta sede de la Secretaría de Educación Pública ubicada en la colonia Xoco, en el sur de la Ciudad de México, y lanzaron consignas contra el gobierno federal, el titular del ramo, Mario Delgado, así como de la presidenta Sheinbaum.

Pasadas las 11 de la mañana, un grupo de maestros, la mayoría encapuchados, empezaron a tratar de derribar unas placas metálicas que se habían instalado para evitar que ingresaran al recinto.

Mazos que golpeaban la puerta principal y petardos por parte de los maestros fueron respondidos desde el interior por personal de seguridad con disparos de extintores de incendios que apaciguaban por momentos a los integrantes de la CNTE.

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Al filo del mediodía los maestros que cerraron los dos sentidos de avenida Universidad, casi esquina con Churubusco, intensificaron la protesta con más petardazos y arrancaron dos postes de metal que sirvieron para empezar a golpear la puerta principal y las vallas metálicas de las bardas.

A las 12:30 horas, en el clímax solar, con cientos de maestros resguardándose en los escasos árboles de la zona o en las marquesinas de edificios, el grupo de encapuchados reactivó los ánimos cuando con dos postes lograron derribar primero una lámina provisional y después los tubulares, lo que permitió que unos 50 de ellos entraran al inmueble de la SEP ante la débil resistencia de los extintores y la ausencia de policías.

Ya adentrode la sede, abrieron la puerta principal para que ingresara otro tanto de maestros, quienes pintarrajearon la puerta metálica parafraseando al expresidente López Obrador y su frase de "amor con amor se paga": "Traición con traición se paga", plasmaron con pintura negra en aerosol.

Dentro de la dependencia, los cristales de la caseta de vigilancia, de las puertas que dan acceso al edificio y a unos metros quemaron, paradójicamente, una estación antiincendios con todo y los trajes, guantes, mangueras y otros utensilios.